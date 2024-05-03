На фронте погиб известный украинский актер Евгений Шумилов

Известный украинский актер театра и кино Евгений Шумилов погиб на фронте.

Печальную новость сообщил в Facebook его близкий друг Иван Марченко. Он отметил, что Евгений Шумилов мобилизовался в ряды ВСУ два года назад и отправился на фронт защищать Украину от российских захватчиков. К сожалению, его жизнь трагически оборвалась 30 апреля, когда актер помогал раненому побратиму.

"С глубокой грустью хочу сообщить, что 30 апреля на фронте, защищая раненого побратима, погиб мой близкий друг Евгений Шумилов. Жизнерадостный, положительный, бодрый и настоящий — таким ты останешься в моем сердце навсегда, друг! Покойся с миром, друг, мы любим тебя и надеемся, что ты сейчас в лучшем месте", — написал Иван Марченко.

Пост Ивана Марченко

У Евгения Шумилова осталась мама, а также отчим, у которого есть инвалидность.

Отметим, что Евгений Шумилов был популярным украинским актером. Он снимался в таких проектах, как "Реальная мистика", "Сидоренки-Сидоренки", "Агенты справедливости", "Вещдок" и других.

Евгений Шумилов / Фото: instagram.com/eugene_shumilov

Напомним, недавно стало известно, что на фронте погиб актер Андрей Доманский. Артист был добровольцем и защищал Украину от оккупантов с начала полномасштабной войны.

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