На фронте погиб известный украинский актер Петр Великий

Известный украинский актер, который во время полномасштабной войны защищал Украину от российских оккупантов, Петр Великий погиб.

Трагическую новость в Facebook сообщил заместитель директора Черниговского областного академического музыкально драматичного театра им. Т. Шевченко, где работал артист, Александр Майшев. Сообщается, что жизнь Петра Великого трагически оборвалась на фронте.

"На щите… Герой Петр Великий. Великий актер Черниговского областного академического музыкально-драматического театра им. Т. Шевченко. Наша большая боль…", — говорится в сообщении Майшева.

Петр Великий

Трагическое известие также подтвердила дочь актера – Екатерина Великая. Она показала сообщения, которые присылал ей отец, и завершила пост словами: "Люблю тебя навсегда. Ты всегда был, есть и будешь моим лучшим другом".

Напомним, недавно стало известно, что на войне погиб музыкант из Харькова Николай Состин. Его жизнь оборвалась в возрасте 39 лет.

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