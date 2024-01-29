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На фронте погиб известный украинский актер Владимир Фединчук

На фронте погиб известный украинский актер Владимир Фединчук

На фронте погиб известный украинский актер Владимир Фединчук

Владимир Фединчук

Артист защищал Украину на Донецком направлении.

Украинский актер Владимир Фединчук, участник Ровенского областного музыкально-драматического театра, погиб на фронте.

Печальное известие сообщил мэр Ровно Александр Третьяк в своем Facebook. Владимир Фединчук погиб 22 января в боях под Михайловкой, Донецкая область. Защитника не стало на 32-м году жизни.

Владимир Фединчук / ©
Владимир Фединчук

"К сожалению, гибнут лучшие из лучших, актеры, ученые, спортсмены, педагоги, теряем цвет нации", — высказался мэр города.

Отметим, Владимир Фединчук – актер театра. В 2012 году он окончил Теребовлянское высшее училище культуры, а в 2015 — Ровенский государственный гуманитарный университет по специальности "Театральное искусство". Владимир Фединчук работал в Коломыйском областном академическом украинском драматическом театре. С 2016 года он стал актером Ровенского областного музыкально драматичного театра.

Владимир Фединчук играл в спектакле / ©
Владимир Фединчук играл в спектакле

Владимир Фединчук играл в таких спектаклях, как "Зернохранилище", "Энеида", "Скрудж. Рождественская история" и другие.

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