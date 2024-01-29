На фронте погиб известный украинский актер Владимир Фединчук

Украинский актер Владимир Фединчук, участник Ровенского областного музыкально-драматического театра, погиб на фронте.

Печальное известие сообщил мэр Ровно Александр Третьяк в своем Facebook. Владимир Фединчук погиб 22 января в боях под Михайловкой, Донецкая область. Защитника не стало на 32-м году жизни.

Владимир Фединчук

"К сожалению, гибнут лучшие из лучших, актеры, ученые, спортсмены, педагоги, теряем цвет нации", — высказался мэр города.

Отметим, Владимир Фединчук – актер театра. В 2012 году он окончил Теребовлянское высшее училище культуры, а в 2015 — Ровенский государственный гуманитарный университет по специальности "Театральное искусство". Владимир Фединчук работал в Коломыйском областном академическом украинском драматическом театре. С 2016 года он стал актером Ровенского областного музыкально драматичного театра.

Владимир Фединчук играл в спектакле

Владимир Фединчук играл в таких спектаклях, как "Зернохранилище", "Энеида", "Скрудж. Рождественская история" и другие.

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