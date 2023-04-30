На фронте погиб известный украинский журналист

Журналист погиб во время выполнения боевого задания.

Известный украинский журналист и военный Владимир Мукан погиб в Бахмуте во время выполнения боевого задания.

Соответствующее сообщение появилось на его странице Facebook.

"29 апреля 2023 года в Бахмуте во время выполнения боевого задания героически погиб Владимир Мукан, младший лейтенант ВСУ. Дата и время прощания с Владимиром будут сообщены позже", — говорится в сообщении.

До начала полномасштабного вторжения Владимир Мукан работал журналистом и редактором в "Газете по-украински", журнале "Країна" и интернет-портале Gazeta.ua. Также он был соорганизатором крупнейшего ретро-фестиваля в Украине Old Car Land.

В Учебно-научном институте филологии КНУ имени Тараса Шевченко сообщили, что Владимир Мукан был аспирантом, выпускником и сотрудником Учебно-научного института филологии, автором идеи "Филологический календарь".

Кроме того, Мукан был PR-менеджером, владельцем агентства коммуникаций. У него осталось два сына.

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Напомним, ранее сообщалось, что аналитики Института изучения войны, ссылаясь на геолокационные кадры, заявляют об определенном продвижении российских войск в Бахмуте.

Кроме того, мы ранее информировали, что основатель террористической частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин угрожает российскому военному руководству, что его боевики отступят из Бахмута.

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