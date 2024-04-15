Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На фронте погиб известный военный и автор петиции об ограничении онлайн-казино

На фронте погиб известный военный и автор петиции об ограничении онлайн-казино

Павел Петриченко

Именно он предоставил общественную огласку проблеме лудомании среди украинских военных и создал петицию на сайте президента об ограничении работы онлайн-казино.

Вечером 15 апреля стало известно, что на фронте погиб сержант 59-й бригады ВСУ Павел Петриченко, автор петиции по ограничению работы онлайн-казино.

Об этом сообщила его сестра Марина Петриченко в Facebook.

"Сегодня в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб мой брат, сержант 59 бригады Павел Петриченко. Просьба не беспокоить нашу семью некоторое время. О месте и времени прощания сообщим позже", — написала она.

Известный украинский блогер и волонтер Игорь Лаченков (Лачен) заявил, что погибший был для него нравственным авторитетом и ориентиром.

"Человек, который менял эту страну и должен был менять ее дальше, еще больше. Таких людей очень мало, он погиб как воин — на поле боя", — пишет Лачен.

Павел Петриченко / © t.me/lachentyt
Павел Петриченко / Фото: t.me/lachentyt

Павел Петриченко был активистом и одним из основателей движения "Кто заказал Катю Гандзюк". Перед полномасштабным вторжением вел проекты у Сергея Притулы. За несколько недель до полномасштабки он возглавил штаб будущей партии Сергея Притулы, о чем планировалось объявить в марте 2022 года, но помешала война. Затем работал в волонтерском фонде Притулы, после чего присоединился к рядам ВСУ.

Именно Петриченко предоставил общественную огласку проблеме лудомании в ВСУ. На сайте ОП он зарегистрировал петицию об ограничении работы онлайн-казино во время военного положения в Украине.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация