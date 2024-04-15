На фронте погиб известный военный и автор петиции об ограничении онлайн-казино

Именно он предоставил общественную огласку проблеме лудомании среди украинских военных и создал петицию на сайте президента об ограничении работы онлайн-казино.

Вечером 15 апреля стало известно, что на фронте погиб сержант 59-й бригады ВСУ Павел Петриченко, автор петиции по ограничению работы онлайн-казино.

Об этом сообщила его сестра Марина Петриченко в Facebook.

"Сегодня в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб мой брат, сержант 59 бригады Павел Петриченко. Просьба не беспокоить нашу семью некоторое время. О месте и времени прощания сообщим позже", — написала она.

Известный украинский блогер и волонтер Игорь Лаченков (Лачен) заявил, что погибший был для него нравственным авторитетом и ориентиром.

"Человек, который менял эту страну и должен был менять ее дальше, еще больше. Таких людей очень мало, он погиб как воин — на поле боя", — пишет Лачен.