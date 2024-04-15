На фронте погиб известный военный и автор петиции об ограничении онлайн-казино

Именно он предоставил общественную огласку проблеме лудомании среди украинских военных и создал петицию на сайте президента об ограничении работы онлайн-казино.
Вечером 15 апреля стало известно, что на фронте погиб сержант 59-й бригады ВСУ Павел Петриченко, автор петиции по ограничению работы онлайн-казино.
Об этом сообщила его сестра Марина Петриченко в Facebook.
"Сегодня в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб мой брат, сержант 59 бригады Павел Петриченко. Просьба не беспокоить нашу семью некоторое время. О месте и времени прощания сообщим позже", — написала она.
Известный украинский блогер и волонтер Игорь Лаченков (Лачен) заявил, что погибший был для него нравственным авторитетом и ориентиром.
"Человек, который менял эту страну и должен был менять ее дальше, еще больше. Таких людей очень мало, он погиб как воин — на поле боя", — пишет Лачен.
Павел Петриченко был активистом и одним из основателей движения "Кто заказал Катю Гандзюк". Перед полномасштабным вторжением вел проекты у Сергея Притулы. За несколько недель до полномасштабки он возглавил штаб будущей партии Сергея Притулы, о чем планировалось объявить в марте 2022 года, но помешала война. Затем работал в волонтерском фонде Притулы, после чего присоединился к рядам ВСУ.
Именно Петриченко предоставил общественную огласку проблеме лудомании в ВСУ. На сайте ОП он зарегистрировал петицию об ограничении работы онлайн-казино во время военного положения в Украине.
Читайте также:
- "Где наш папа – вот": Сеть тронуло видео, как девочка бежит обнимать стенд погибшего отца
- "Любил жену, обожал сына": на Тендровской косе погиб 21-летний боец ССО
- На Черниговщине попрощались с летчиком, пожертвовавшим жизнью, чтобы уничтожить колонну врага: тело не могли вернуть почти 2 года