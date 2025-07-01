- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 5125
- Время на прочтение
- 1 мин
На фронте погиб командир 110-й ОМБр Сергей Захаревич: что известно
Командир 110-й ОМБр Сергей Захаревич погиб на войне. Об этом сообщили его побратимы.
Стало известно о гибели на фронте Сергея Захаревича, командира 110-й отдельной механизированной бригады. Эта трагическая новость шокировала его собратьев и друзей, которые вспоминают Сергея как величайшего офицера, настоящего лидера и светлую личность.
Об этом сообщает бригадный генерал Сергей Собко.
Один из его близких друзей и коллег поделился эмоциональной корреспонденцией, чтя память Захаревича: «Сегодня погиб воин, сын, муж, отец троих детей, мой друг — Сергей Захаревич… Ты был лучшим из нас, когда мы учились, самым талантливым. Был лучшим и потом, когда стали офицерами».
Сергей Захаревич был назначен командиром 110-й ОМБр в феврале 2025 года, а до этого занимал должность заместителя командира 33-й механизированной бригады.
За свои заслуги перед Украиной Сергей Захаревич был дважды отмечен высокими государственными наградами: орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени в марте 2015 года и орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени в июле 2022 года.
Напомним, российский солдат калечил пленных снайперов — отрезал им указательные пальцы на обеих руках, о чем рассказал в эфире одного из телеканалов РФ.
В сюжете известного пропагандистского канала РФ говорится о работе российских солдат на фронте, а также свидетельства одного из них, которые следует, по словам Бутусова, обязательно хранить для истории.