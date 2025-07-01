На фронте погиб командир 110-й ОМБр Сергей Захаревич: что известно

На войне погиб Сергей Захаревич / © Facebook

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Стало известно о гибели на фронте Сергея Захаревича, командира 110-й отдельной механизированной бригады. Эта трагическая новость шокировала его собратьев и друзей, которые вспоминают Сергея как величайшего офицера, настоящего лидера и светлую личность.

Об этом сообщает бригадный генерал Сергей Собко.

Один из его близких друзей и коллег поделился эмоциональной корреспонденцией, чтя память Захаревича: «Сегодня погиб воин, сын, муж, отец троих детей, мой друг — Сергей Захаревич… Ты был лучшим из нас, когда мы учились, самым талантливым. Был лучшим и потом, когда стали офицерами».

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Сергей Захаревич был назначен командиром 110-й ОМБр в феврале 2025 года, а до этого занимал должность заместителя командира 33-й механизированной бригады.

За свои заслуги перед Украиной Сергей Захаревич был дважды отмечен высокими государственными наградами: орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени в марте 2015 года и орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени в июле 2022 года.

Напомним, российский солдат калечил пленных снайперов — отрезал им указательные пальцы на обеих руках, о чем рассказал в эфире одного из телеканалов РФ.

В сюжете известного пропагандистского канала РФ говорится о работе российских солдат на фронте, а также свидетельства одного из них, которые следует, по словам Бутусова, обязательно хранить для истории.

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