На фронте погиб командир противотанкового взвода и сын известного писателя Георгий Шовкошитный

Возле Малой Токмачки в Запорожье погиб командир противотанкового взвода Георгий Шовкошитный. Ему был 41 год.

Об этом сообщил отец павшего защитника, писатель и издатель Владимир Шовкошитный – депутат первого созыва Верховной Рады, ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС, политический, общественный и государственный деятель, соавтор Декларации о государственном суверенитете, Акта провозглашения независимости Украины и Конституции Украины.

"Если кто-то думает, что погибнуть за Украину – это самое страшное, то он/она точно не отец, не мама, не вдова и не ребенок погибшего Воина. Первого сентября возле н.п. Малая Токмачка погиб наш младший сын, командир противотанкового взвода Георгий Шовкошитный. С первого дня полномасштабного вторжения он пошел в ТРО, а с 22 апреля 2022 года так же добровольно – в ВСУ. Воевал под Бахмутом, под Авдеевкой, на Сумщине. Погиб на Запорожье, как настоящий Казак! Когда прощание – еще не известно”, – написал отец Владимир Шовкошитный.

Командир противотанкового взвода погиб 1 сентября под Запорожьем / Фото: из соцсетей

Смерть павшего героя подтвердили на сайте Горного сельского совета Киевской области.

"С глубокой грустью сообщаем о страшной потере для нашей общины. На фронте погиб житель села Гора, настоящий герой, верный собрат, любящий сын, муж и отец – Шовкошитный Георгий Владимирович.

Нет слов, чтобы передать всю боль этой потери. Мы склоняем головы перед памятью нашего Героя.

Искренние соболезнования родным и близким Георгия. Пусть Господь даст вам силы пережить эту невыразимую скорбь, а душа нашего защитника обретет вечный покой.

Светлая память и вечная слава Герою Украины! Его подвиг навеки останется в наших сердцах", – говорится в сообщении.

Напомним, лучший украинский пилот Moonfish погиб во время аварии F-16.

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