На фронте погиб командир РДК Денис WhiteRex Капустин

Денис «WhiteRex» Капустин”. Фото: РДК.

Реклама

Этой ночью на фронте в Украине погиб командир «Русского добровольческого корпуса» Денис Капустин (Никитин).

Об этом сообщили в пресс-службе РДК.

«На Запорожском направлении фронта, во время выполнения боевого задания, героически погиб наш командир — Денис „WhiteRex“ Капустин», — говорится в сообщении.

Реклама

По предварительным данным, произошел «прилет» FPV-дрона. В РДК подчеркивают, что устанавливают все детали происшествия.

Погиб командир «Русского добровольческого корпуса» Денис «WhiteRex» Капустин. Фото: РДК.

«Русский добровольческий корпус» — это военное подразделение ВСУ, сформированное выходцами из РФ в августе 2022 года для защиты Украины от российского вторжения. Входит в состав Интернационального легиона ТРО Украины.

Напомним, 17 декабря во время выполнения боевого задания погиб пилот, совершивший последний прорыв на «Азовсталь», Александр Шемет. Вечером того дня экипаж получил приказ вылететь на перехват российских Shahed. Вертолет поднялся в воздух и поддерживал связь с пунктом управления, однако со временем исчез с радаров.