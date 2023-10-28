На фронте погиб музыкант известной украинской рок-группы

На фронте погиб участник украинской поп-панк группы "Серцевий напад" Михаил "Майкл" Балахтар.

Об этом сообщили коллеги музыканта на официальной странице коллектива в Facebook. С началом полномасштабного вторжения Балахтар отправился на передовую защищать Украину от российских оккупантов в составе ВСУ:

"От российской агрессии погиб наш самый талантливый барабанщик Майкл. Все, кто с ним знаком, знают, каким он был добрым, открытым, иногда по-милому наивным, но целеустремленным и преданным! Спасибо, Мишка, за весь твой вклад в развитие украинского панк- рока! Сколько еще фестивалей мы могли зажечь драйвом и энергетикой… нереальная потеря, с которой придется жить… Почивай с миром, Мишань! Слава Герою!" – написали коллеги Балахтара.

Михаил "Майкл" Балахтар погиб на войне / Фото: facebook.com/SNBand.UA

Отметим, что Михаил Балахтар был одним из основателей группы "Серцевий напад", которая в 2004 году организовалась в городе Черновцы. За время своего существования группа выпустила три студийных альбома. Среди самых известных песен группы "Субкультура", "Punk Girl", "Телефонуй".

Михаил "Майкл" Балахтар / Фото: facebook.com/SNBand.UA

У Михаила Балахтара осталась жена и ребенок.

Михаил "Майкл" Балахтар / Фото: facebook.com/SNBand.UA

Михаил "Майкл" Балахтар / Фото: facebook.com/SNBand.UA

Напомним, что в начале октября стало известно, что на войне погиб известный украинский музыкант Андрей Чепиль. Артиста-защитника не стало 28 июня вместе с еще тремя побратимами во время боевого задания по штурму враждебной позиции.

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