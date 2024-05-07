На фронте погиб самый молодой защитник "Азовстали" Назарий "Гринка" Гринцевич

В сентябре 2022 года он вернулся из плена, после чего продолжил воевать за Украину.

На войне погиб один из самых молодых защитников "Азовстали", 21-летний Назарий "Гринка" Гринцевич, который после освобождения из плена вернулся в строй дальше защищать Родину.

Об этом сообщил заместитель командира БрСП "Азов" Никита Надточий.

Обстоятельства гибели юного героя и дату захоронения пока не сообщают.

"Вес этой потери для каждого из нас и для Украины невозможно описать словами. "Гринка" — бесстрашный участник уличной борьбы за Украину с малых лет, впоследствии — азовец, прошедший ожесточенные бои окруженного Мариуполя, получил ранения, прошел вражеский плен и вернулся в строй .Своей безграничной энергией и вдохновением он вел за собой десятки и вдохновлял тысячи людей. И его пример будет вечно светить будущим поколениям", – рассказывают его собратья из подраздела "Контакт 12".

Что известно о Назарии "Гринке" Гринцевиче

Виннитчанин Назарий Гринцевич присоединился к "Азову, как только ему исполнилось 18. "Гринка" вместе с побратимами три месяца держал оборону на "Азовстале", где получил ранения. В плену был более четырех месяцев. 21 сентября 2022 года юношу вместе с 215 украинскими военнопленными освободили из российского плена.

Назарий Гринцевич в гостях youtube-канала ОТДУШИВДУШУ

После освобождения снова вернулся в армию. Являлся командиром взвода оптических наблюдателей в подразделе "Контакт 12". 10 марта 2024 года Назарию исполнился 21 год.