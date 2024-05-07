На фронте погиб самый молодой защитник "Азовстали" Назарий "Гринка" Гринцевич

В сентябре 2022 года он вернулся из плена, после чего продолжил воевать за Украину.
На войне погиб один из самых молодых защитников "Азовстали", 21-летний Назарий "Гринка" Гринцевич, который после освобождения из плена вернулся в строй дальше защищать Родину.
Об этом сообщил заместитель командира БрСП "Азов" Никита Надточий.
Обстоятельства гибели юного героя и дату захоронения пока не сообщают.
"Вес этой потери для каждого из нас и для Украины невозможно описать словами. "Гринка" — бесстрашный участник уличной борьбы за Украину с малых лет, впоследствии — азовец, прошедший ожесточенные бои окруженного Мариуполя, получил ранения, прошел вражеский плен и вернулся в строй .Своей безграничной энергией и вдохновением он вел за собой десятки и вдохновлял тысячи людей. И его пример будет вечно светить будущим поколениям", – рассказывают его собратья из подраздела "Контакт 12".
Что известно о Назарии "Гринке" Гринцевиче
Виннитчанин Назарий Гринцевич присоединился к "Азову, как только ему исполнилось 18. "Гринка" вместе с побратимами три месяца держал оборону на "Азовстале", где получил ранения. В плену был более четырех месяцев. 21 сентября 2022 года юношу вместе с 215 украинскими военнопленными освободили из российского плена.
После освобождения снова вернулся в армию. Являлся командиром взвода оптических наблюдателей в подразделе "Контакт 12". 10 марта 2024 года Назарию исполнился 21 год.
"Первый раз я попал туда (в Мариуполь. — Ред.) перед моим 18-летием, в феврале 2021 года... Все показалось таким красивым, люди были счастливы вокруг. Мариуполь принял меня тепло... Увидел издалека завод "Азовсталь" и, конечно же, не догадывался, что именно на этом заводе будет кусочек моей маленькой истории. Тогда же я поехал на одну из баз "Азова", чтобы вступить в полк", - рассказал Назарий в интервью LB.ua в декабре 2022 года.
Ранее сообщалось, что на фронте погиб известный украинский актер Евгений Шумилов.
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