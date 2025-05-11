На фронте погиб стендап-комик и спецназовец "Азова" Дмитрий Скрипник (фото)

Дмитрий Скрипник / © Полк "Азов"

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На Торецком отрезке фронта 9 мая во время выполнения боевой задачи погиб 27-летний Дмитрий Скрипник, военный и юморист из Кривого Рога. Он служил в составе бригады специального назначения «Азов» и стал жертвой войны, которую развязала Россия.

Об этом сообщили собратья военного на странице К12 в Instagram и издание Первый Городской. Кривой Рог.

В армию Дмитрий был знаменитым стендап-комиком. Его юмор даровал радость зрителям на сцене, и даже позывной, под которым он служил на фронте — «Стенд Ап» — напоминал о его предыдущей профессии.

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Скрипник присоединился к Вооруженным Силам Украины в самом начале полномасштабной войны и стал частью батальона «Азов». На фронте он участвовал в боевых операциях и, по словам собратьев, стал одним из лучших в своем деле благодаря неустанному стремлению к усовершенствованию.

Они поделились воспоминаниями о нем как о человеке, который всегда оставался улыбающимся, сильным духом и беззаботным, несмотря на все трудности войны.

«Переведясь к нам из другого подразделения, 'Стендап' очень переживал, когда что-то не получалось, но благодаря непрерывному стремлению к совершенству, он быстро стал одним из лучших в своем деле. Он никогда не отказывался от поставленных задач и всегда достойно выполнял даже самую тяжелую работу. Несмотря на трудности, он всегда оставался с улыбкой на лице и был готов помочь каждому товарищу», — написали сослуживцы.

У Дмитрия Скрипника остались жена и трехлетняя дочь.

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Напомним, ранее мы писали о том, что на фронте погиб брат Роман Ратушный.