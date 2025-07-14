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На фронте погиб титулованный украинский гребец Юрий Бредак: что о нем известно
Юрий Бредак был не только выдающимся спортсменом, но и храбрым воином, который положил жизнь за свободу своей страны.
Защищая Украину от врага погиб многократный призер чемпионатов Украины по академической гребле Юрий Бредак (позывной «Клевер»).
Об этом сообщили на Facebook-странице Спортивного комитета Украины в Facebook.
Юрий Бредак — украинский спортсмен и военнослужащий, мастер спорта по академической гребле и многократный призер чемпионатов Украины. Родился в Киеве, получил профессиональное спортивное образование, окончив в 1999 году Национальный университет физического воспитания и спорта Украины.
Еще до полномасштабного вторжения России осенью 2021 года Юрий добровольно подписал контракт со 130-м батальоном территориальной обороны. В феврале 2022-го стал на защиту Киевской области, а затем воевал в самых горячих регионах — в Донецкой, Херсонской, Харьковской и Запорожском направлении.
Несмотря на полученные ранения, он после лечения вернулся к службе и продолжал защищать Украину. Кроме военной деятельности, Юрий занимался собственным бизнесом — установкой кондиционеров и систем вентиляции. Он был любящим отцом двух дочерей и ценил семейные ценности, труд и честность.
Юрий Бредак погиб 23 июня 2025 года
Напомним, ранее мы писали о том, что на войне против российских оккупантов погиб 28-летний украинский боксер Владимир Мандзюк, позывной «Воха».