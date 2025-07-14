На фронте погиб титулованный украинский гребец Юрий Бредак: что о нем известно

Юрий Бредак / © Спортивный комитет Украины

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Защищая Украину от врага погиб многократный призер чемпионатов Украины по академической гребле Юрий Бредак (позывной «Клевер»).

Об этом сообщили на Facebook-странице Спортивного комитета Украины в Facebook.

Юрий Бредак — украинский спортсмен и военнослужащий, мастер спорта по академической гребле и многократный призер чемпионатов Украины. Родился в Киеве, получил профессиональное спортивное образование, окончив в 1999 году Национальный университет физического воспитания и спорта Украины.

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Еще до полномасштабного вторжения России осенью 2021 года Юрий добровольно подписал контракт со 130-м батальоном территориальной обороны. В феврале 2022-го стал на защиту Киевской области, а затем воевал в самых горячих регионах — в Донецкой, Херсонской, Харьковской и Запорожском направлении.

Несмотря на полученные ранения, он после лечения вернулся к службе и продолжал защищать Украину. Кроме военной деятельности, Юрий занимался собственным бизнесом — установкой кондиционеров и систем вентиляции. Он был любящим отцом двух дочерей и ценил семейные ценности, труд и честность.

Юрий Бредак погиб 23 июня 2025 года

Напомним, ранее мы писали о том, что на войне против российских оккупантов погиб 28-летний украинский боксер Владимир Мандзюк, позывной «Воха».

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