- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 146
- Время на прочтение
- 2 мин
На фронте погиб украинский художник Михаил Климченко: что о нем известно (фото)
Художник умер от ранений, полученных в боевых действиях.
От боевых ранений на фронте умер украинский художник Михаил Климченко, который был известен своими работами в области монументально-декоративного искусства.
О смерти художника сообщил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого в Facebook.
«Стало известно о трагической гибели еще одного карпенковца, известного художника монументально-декоративного искусства — выпускника КНУТКиТ имени И. К. Карпенко-Карого 1997 года актерского отделения, Михаила Климченко», — говорится в сообщении на официальной странице университета в Facebook.
Учебное заведение выразил глубокие соболезнования семье, друзьям, коллегам и всем, кто знал художника.
Что известно о Михаиле Климченко
Михаил Климченко родился 17 апреля 1975 года в Санкт-Петербурге. В 1997-м окончил актерское отделение КНУТКиТ имени И. Карпенко-Карого под руководством Анатолия Пазенко и Михаила Резниковича. Однако впоследствии выбрал путь художника монументально-декоративного искусства.
С 1996 по 1999 год работал художником в Национальном театре русской драмы имени Леси Украинки. В 2006 году вступил в ряды Национального союза художников Украины. А в 2009 году одержал победу на международном конкурсе художественных изделий из стекла «ВетроПрофи».
Основная сфера творчества художника — сакральное искусство: мозаики и витражи для украинских храмов.
Самые известные работы
Мозаика «Архистратиг Михаил» — церковь Рождества Пресвятой Богородицы, Путивль, Сумская область (2000 г.);
Триптих «Святой Иоанн Предтеча на Иордане» — церковь Иоанна Предтечи, Харьков (2006 г.);
«Спас Нерукотворный» — мозаика в Свято-Воскресенской церкви с. Кривые Колени, Черкасская область (2007 г.);
Отделка арок алтаря в Свято-Троицкой церкви Китаевской пустыни в Киеве (2012 г.);
Серия витражей в храме священномученика Александра, архиепископа Харьковского (2007-2010 гг.), среди которых «Николай Чудотворец», «Феодор Стратилат», «Феодор Тирон», «Кирилл» и «Мефодий».
Его работы можно увидеть в разных уголках Украины — от Киева до Сумщины, Харьковщины и Черкасщины.
Напомним, ранее мы писали о том, что на фронте погиб известный украинский актер Юрий Фелипенко