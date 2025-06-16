На фронте погиб украинский художник Михаил Климченко: что о нем известно (фото)

Михаил Климченко

Реклама

От боевых ранений на фронте умер украинский художник Михаил Климченко, который был известен своими работами в области монументально-декоративного искусства.

О смерти художника сообщил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого в Facebook.

«Стало известно о трагической гибели еще одного карпенковца, известного художника монументально-декоративного искусства — выпускника КНУТКиТ имени И. К. Карпенко-Карого 1997 года актерского отделения, Михаила Климченко», — говорится в сообщении на официальной странице университета в Facebook.

Реклама

Учебное заведение выразил глубокие соболезнования семье, друзьям, коллегам и всем, кто знал художника.

Что известно о Михаиле Климченко

Михаил Климченко родился 17 апреля 1975 года в Санкт-Петербурге. В 1997-м окончил актерское отделение КНУТКиТ имени И. Карпенко-Карого под руководством Анатолия Пазенко и Михаила Резниковича. Однако впоследствии выбрал путь художника монументально-декоративного искусства.

С 1996 по 1999 год работал художником в Национальном театре русской драмы имени Леси Украинки. В 2006 году вступил в ряды Национального союза художников Украины. А в 2009 году одержал победу на международном конкурсе художественных изделий из стекла «ВетроПрофи».

Основная сфера творчества художника — сакральное искусство: мозаики и витражи для украинских храмов.

Реклама

Самые известные работы

Работы художника

Работы художника

Работы художника

Мозаика «Архистратиг Михаил» — церковь Рождества Пресвятой Богородицы, Путивль, Сумская область (2000 г.);

Триптих «Святой Иоанн Предтеча на Иордане» — церковь Иоанна Предтечи, Харьков (2006 г.);

«Спас Нерукотворный» — мозаика в Свято-Воскресенской церкви с. Кривые Колени, Черкасская область (2007 г.);

Отделка арок алтаря в Свято-Троицкой церкви Китаевской пустыни в Киеве (2012 г.);

Реклама

Серия витражей в храме священномученика Александра, архиепископа Харьковского (2007-2010 гг.), среди которых «Николай Чудотворец», «Феодор Стратилат», «Феодор Тирон», «Кирилл» и «Мефодий».

Его работы можно увидеть в разных уголках Украины — от Киева до Сумщины, Харьковщины и Черкасщины.

Напомним, ранее мы писали о том, что на фронте погиб известный украинский актер Юрий Фелипенко