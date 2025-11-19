ТСН в социальных сетях

На фронте погиб внук Левка Лукьяненко

Защищая Украину от врага, погиб внук Левка Лукьяненко Антон Стасив.

Наталия Магдык
Дополнено новыми материалами

На фронте погиб внук известного украинского политика и диссидента Левка Лукьяненко Антон Стасив.

Об этом сообщила журналистка Мирослава Малик на своей странице в Facebook.

«Внук символа моральной стойкости и верности украинской идее Левка Лукьяненко — на щите. Дед 25 лет провел в советских тюрьмах и лагерях — внук пошел в армию, чтобы не допустить той тюремщики здесь. Дед написал Акт провозглашения независимости Украины — внук положил за эту независимость жизнь», — говорится в сообщении.

Сначала она сообщила о гибели внука Захара Стасива. Но позже уточнила, что речь идет о его брате Антоне.

"Погиб Антон. Брат Захара. Сын госпожи Любови, дочери госпожи Надежды. Внук Левка Лукьяненко", - уточнила журналистка.

Напомним, ранее мы писали о том, что Лукьяненко умер в возрасте 89 лет. Всю свою долгую жизнь он боролся за независимость Украины и в конце концов достиг своей личной цели в 1991 году.

