На фронте погиб военнослужащий и общественный деятель Павел Петриченко: что о нем известно

В понедельник вечером, 15 апреля, стало известно, что в Донецкой области погиб командир отделения БпЛА в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка сержант и общественный деятель Павел Петриченко во время выполнения боевого задания. Военный не дожил до своего дня рождения один день – ему должно было исполниться 32 года.

ТСН.ua собрал все, что известно о погибшем Герое.

Павел Петриченко – общественный и военный активист

Павел Петриченко родился 16 апреля 1992 года. До полномасштабного вторжения России Павел работал проектным менеджером и был участником общественных инициатив, в частности Евромайдана и один из основателей движения "Кто заказал Катю Гандзюк", организатором акций в поддержку Сергея Стерненко.

Павел Петриченко / Фото: Facebook

Незадолго до 24 февраля 2022 года Павел Петриченко стал главой штаба новой партии Сергея Притулы.

После 24 февраля 2022 года Павел начал заниматься волонтерской деятельностью. В марте 2022 года он занимался развитием волонтерского центра Сергея Притулы, а уже в апреле пошел на фронте. Военный занимался аэроразведкой, корректировкой артиллерии, лично уничтожал технику и живую силу противника, участвовал в освобождении Херсона, воевал на Авдеевском направлении.

Павел Петриченко / Фото: Facebook

"В ВСУ я хотел пойти еще в начале февраля. Я не хотел волонтерить, откровенно говорю. Потому что у меня, во-первых, не было в этом никакого опыта. Во-вторых, я не воевал с 2014 по 2022 год и было какое-то моральное убеждение, что теперь мое время пойти на войну", — рассказывал в одном интервью Павел.

Павел Петриченко / Фото: Facebook

"Я даже готовился, купил какой-то базовый набор вещей. Потому что понимал, что как начнется большая мобилизация – с этим 100% будут проблемы, потому что трудно сразу одеть много людей. Но из-за того, как развивались события, я задержался в Киеве", — рассказывал военный.

Петиция об ограничении работы онлайн-казино

Павел Петриченко, незадолго до своей смерти, 29 марта 2024 года зарегистрировал петицию на сайте Офиса президента о запрете азартных игр и доступе к онлайн-казино для военнослужащих на время действия военного положения, которое в течение нескольких часов набрало более 26 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения.

"Это огромная проблема. Как я отмечаю в петиции, военные попадают в стрессовые условия, в тяжелую ситуацию — война, обстрелы, бои. И телефон становится единственным утешением, быстрым доступом к развлечению, которое может вызвать зависимость. Я сержант, работаю со своим личностным составом", — говорил Петриченко.

Реакция украинцев на гибель Петриченко

О гибели военного Павла Петриченко за несколько часов до официального обнародования информации начали писать блоггеры и Telegram-каналы. Однако без уточнения имени.

Общественный активист и волонтер Сергей Стерненко писал, что "в такие моменты хочется стать атеистом".

Военный Евгений Карась также дал понять, что это большая потеря.

"Погибнуть в бою за Родину – высочайшая доблесть и честь. Никогда не будет стыдно. Навеки будет слава. Некоторым живым стоит завидовать таким мертвым. Гербы, а не бренды. БРки, а не купюры", — написал Карась.

Сергей Притула написал, что Петриченко был Воином с большой буквы!

"Мы все на коленях перед тобой! Я не знаю, как это все осознать, Паш… Люблю Тебя, Братик! Спасибо за все, что ты прививал мне все эти годы! Обещаю, что все будет исполнено! русские, вы будете исчезать из этого мира, сколько меня будет", — высказался Притула.

"Паша. Лучший. Надежный. Храбрый. Почивай с миром…", — написал блоггер Антон Ходза.

"Обычно жалко себя, когда умирают те, кого знал. А сейчас себя как раз не жалко. Я всегда недооценивал твою улыбку… Мне было ценно, что мы – друзья. Потому что ты сильный, умный, ценностный", — прокомментировал Маси Наем.

Украинцы также выразили свои соболезнования по поводу гибели Павла Петриченко:

- "Пусть с Богом покоится! Вечная память Герою! Отомстим!"

- "Мои соболезнования. Вечная Слава Герою!"

- "Искренние соболезнования. Паша был лучшим".

Напомним, на фронте погиб защитник Украины из Канады, который с тяжелым ранением 10 часов командовавший боем.

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