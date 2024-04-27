На фронте погиб журналист из Киева Андрей Топчий: "Воевал за Украину десять лет"

Погиб защитник 20 апреля во время выполнения боевого задания.

В районе Роботино Запорожской области во время выполнения боевого задания погиб журналист Андрей Топчий.

Об этом сообщают на странице в телеграмм-канале Верховной Рады.

"В 2007 году он окончил исторический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Писал статьи на историческую тематику и публиковал интересные и глубокие интервью с учеными в газете "ФАКТЫ". До этого был журналистом издания "Телеграф", — говорится в сообщении.

Военнослужащий ВСУ и боевой медик стрелкового батальона Андрей стал в защиту Украины еще в 2014 году. В ходе АТО он получил звание сержанта.

Коллеги пишут: "С перерывами на журналистику Андрей воевал за Украину десять лет. И погиб как воин – на поле боя".

"Вечерний Киев" добавляет, что Андрей Топчий — из Киева. Похоронят Героя 27 апреля в 14:00 на Лесном кладбище.

"Свой последний покой храбрый воин и талантливый журналист найдет на Аллее Героев среди могил защитников Украины, над которыми развеваются сине-желтые флаги", — отмечается на сайте издания.

Напомним, накануне в Луцке простились с погибшим защитником Украины Александром Ющенко с позывным "Капа", воевавшим на разных направлениях с 2014 года.

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