На фронте погиб журналист Богдан Заяц

Богдан Заяц

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Во время выполнения боевого задания погиб журналист коммунального телеканала «Новый Чернигов», военнослужащий Вооруженных сил Украины Богдан Заяц.

Об этом говорится в сообщении телеканала на странице в Facebook.

Богдана Зайца считали пропавшим без вести в течение нескольких месяцев, и только недавно появилось официальное подтверждение его гибели. Известно, что он погиб в Донецкой области во время российского обстрела украинских позиций.

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Как рассказала директор телеканала «Новый Чернигов» Наталья Левочко региональному представителю ИМИ Павлу Пущенко, Богдан присоединился к команде канала еще в августе 2016 года. Тогда он начал работу в отделе теленовостей в должности ведущего.

«Настал тот день, когда мы можем сообщить тяжелую новость. Да, именно можем. Богдан погиб в результате вражеского удара по позиции наших защитников 30 января. С тех пор его родные, друзья и коллеги в тяжелом ожидании… На днях поступило подтверждение», — говорится в сообщении телеканала.

Богдан, которого в коллективе ласково называли Бодя, был настоящим профессионалом — добрым, умным и верным своим принципам. Во время осады Чернигова он активно помогал в подготовке материалов, а когда пришло время, добровольно пошел на службу.

Сообщается, что он никогда не жаловался на трудности и запретил делать о себе материалы после ранения.

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«Ты невероятно любил своих родителей. Ты никогда не отказывал, когда нужна была поддержка или помощь. Ты навсегда в наших сердцах. ШАНА и УВАЖЕНИЕ ТЕБЕ, ГЕРОЙ!», — говорится в сообщении.

Богдан Заец стал 108-м медийщиком, который погиб в результате полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, ранее мы писали о том, что на фронте 18 марта погиб военный, выпускающий редактор сайта ТСН Дмитрий Бендиков. Он служил в Третьей штурмовой бригаде как оператор наземного дрона, обеспечивая побратимов амуницией, провизией и связью.