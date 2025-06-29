На фронте погиб звукорежиссер Суспільного Дмитрий Горнов: что о нем известно

Дмитрий Горнов / © Суспільне

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Во время выполнения боевого задания на Сумском направлении 21 июня 2025 года погиб младший лейтенант, командир взвода 158 отдельной механизированной бригады Дмитрий Горнов.

Об этом сообщила его жена Виктория, которая также работает на Суспільном.

Что о нем известно

Дмитрий родился в городе Днепрорудное Запорожской области. Со временем семья переехала в Нежин на Черниговщине, где он учился в школе №1, а затем в лицее при Нежинском государственном университете имени Николая Гоголя.

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В 2018 году Дмитрий окончил Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя по специальности «Преподаватель биологии». В студенческие годы он был очень активным в общественной жизни учебного заведения и города.

Параллельно Дмитрий был фронтменом рок-группы «Вирий», сам писал песни. В 2018 году группа выпустила альбом «Грани сновидений». Именно тогда Дмитрий переехал в Чернигов и присоединился к команде Общественного.

Кроме работы звукорежиссером, он занимался различными проектами. В частности, на «Украинском Радио Чернигов» Дмитрий вел передачу «Играть или не играть?», где рассказывал об обучении детей музыке. Также вместе с коллегами работал над созданием фильма «Битва за Чернигов».

В 2019 году Дмитрий женился на Виктории, впоследствии у супругов родилась дочь Варя.

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С июня 2023 года до февраля 2024 года он работал оператором программного обеспечения в IT-компании Realwiev. Затем трудоустроился оператором цеха варки пива на ABinBev Черниговского отделения.

В апреле 2024 года Дмитрия мобилизовали в ряды Вооруженных Сил Украины. Базовую военную подготовку он прошел в Великобритании. С июня 2024 года был в школе индивидуальной подготовки воинской части. В ноябре его перевели на должность стрелка-санитара в роту обозначения действий противника школы коллективной подготовки, а также зачислили на базовый сержантский курс учебного батальона резерва сержантского состава. В марте 2025 года получил должность инструктора, а в мае ему присвоили звание младшего лейтенанта. Он был командиром взвода 158 отдельной

Дмитрий Горнов погиб 21 июня 2025 года в результате атаки российских войск управляемой авиабомбой. У него остались беременная жена Виктория, пятилетняя дочь Варя и дедушка.

Напомним, ранее мы писали о том во время выполнения боевого задания на Авдеевском направлении погиб военнослужащий, бывший главный редактор издания «Правый Поступь» Александр Машлай

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