На фронте погибла известная активистка из Запорожья: без мамы остался маленький сын

В ночь на 18 августа на фронте погибла украинская активистка из Запорожья Юлия Чайка.

Об этом сообщили на странице общественной организации "Демсокира" в Facebook.

"Юля была неугомонной. Юлю знали все и Юля знала всех. В полном соответствии с фамилией, Юля летала по Запорожью и не было таких, кто бы ни оборачивался ей вслед.

Юля была жива.

Юля постоянно имела новые идеи и работала над ними, потому что вселенная была для нее недостаточно идеальной, а Юля хотела это исправить. И провожала. Пока могла.

Юля была бешеной.

Юлю не могло остановить ничего. В принципе, ничего. Когда Юля считала что-то правильным, она просто делала это, не обращая внимания ни на какие препятствия. Даже сегодня ее не остановили – просто дали ей всю Вселенную", – говорится в сообщении.

Об обстоятельствах гибели не сообщается. Известно, что у женщины остался 8-летний сын.

Ранее Юлия писала в соцсетях, что самый большой вызов, который поставила перед ней война, это разлука с сыном.

Напомним, что в бою с оккупантами погиб один из лучших летчиков Украины.

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