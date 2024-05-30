На фронте погибла известная парамедик из "Госпитальеров"

Ирина Цыбух погибла за несколько дней до дня рождения.

На Харьковском направлении 29 мая погибла парамедик добровольческого батальона "Госпитальеры" 25-летняя Ирина Цыбух с позывным "Чека".

Об этом сообщили на Facebook-странице "Госпитальеров".

“Кажется, что это сон. Что сейчас ты выйдешь на связь, и мы услышим твой голос. Вчера во время ротации на Харьковском направлении не стало нашей "Чеки" – госпитальерши Ирины Цыбух. За несколько дней до дня рождения. 01.06.1998-29.05.2024", – говорится в сообщении батальона.

Там также поделились несколькими цитатами Цыбух. В частности, доброволец говорила: "Единственный выбор о свободе в стране, где идет война... единственная история о свободе в этом контексте – это борьба за эту свободу".

"Чека" также рассказывала, что хочет детей, дом и сажать помидоры, однако самое важное – закончить войну.

О прощании с "госпитальершей" в батальоне сообщат позже.

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Парамедик из "Госпитальеров" Ирина Цыбух "Чека" / Фото: Facebook/Госпитальеры

Парамедик из "Госпитальеров" Ирина Цыбух "Чека" / Фото: Facebook/Госпитальеры

Напомним, накануне на фронте в Донецкой области погиб известный украинский режиссер-военный Константин Петрык.

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