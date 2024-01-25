На фронте погибли два дроновых аса, Залужный не смолчал: все подробности ужасной трагедии

Украинский журналист Юрий Бутусов ошеломил заявлением. По его информации, на фронте погибли два украинских дроновых аса, которых по приказу командира направили штурмовать вражеские позиции. Из-за нехватки опыта оба пилота погибли. Новость всколыхнула Сеть, поэтому остаться в стороне не смог даже Залужный.

Все о трагедии, по версии журналистов, волонтеров и реакции украинского военного командования — в эксклюзиве TSN.UA.

Что известно о трагедии на фронте

Двух операторов дронов, считавшихся профессионалами в своем батальоне, просто так отправили штурмовать позиции врага. Эту потрясающую историю с фронта, случившуюся буквально недавно, написал известный украинский журналист и военный Юрий Бутусов. Он раскрыл возмутившие общество детали.

"Двух выдающихся операторов дронов 74-го разведывательного батальона бросили на штурм с автоматами, и они погибли в бою", — сказал Бутусов.

Смотрите на ютуб-канале ТСН: ТРАГЕДИЯ НА ФРОНТЕ! Уплыли ужасные подробности! Залужный не смолчал!

Он рассказал, что цель атаки была – отразить наблюдательный пункт батальона, который пришлось оставить, потому что эта временная позиция была разрушена артиллерией противника. Это совершенно не соответствовало обстановке на том участке фронта, где преобладают силы противника. Но командование 74-го разведбата это не учло, и замкомбата позывной "Первак" отправил дроводов в атаку с автоматами.

В результате запрета бойцам уничтожить противника и сопровождать атаку дронами, штурмовая группа атаковала без поддержки, понесла тяжелые потери, и задача не была выполнена.

Как получилось, что дронщиков бросили на штурм

При этом, по словам Бутусова, двое сверхважных для всего подразделения специалистов погибли. Журналист считает, что мужчины не должны идти в лобовую атаку на позиции врага, не имея соответствующих навыков и опыта. Более того, их собственные умения, а именно пилотирование дронами, незаменимы для современного войска.

Погибли люди, которые уничтожили многих врагов и спасли многие жизни на этой войне. Это война дронов — и те командиры, которые не хотят воевать дронами, а отдают безответственные приказы и отчитываются за свою активность жизнями подчиненных профессионально непригодны, и не достойны руководить боевыми подразделениями.

К сожалению, из-за отсутствия в армии компетентных служебных расследований, из-за отсутствия натовской процедуры After action review, случаи направления в штурмовики операторов дронов не редки и продолжаются.

Реакция Стерненко

Слова Бутусова со ссылкой на собственные источники в армии подтвердил волонтер Сергей Стерненко. По его словам, подобная практика в ВСУ не повсюду, но случается и с этим нужно что-то немедленно делать.

"К сожалению, у меня есть подтверждение этой истории, которая разоблачает давно существующую системную проблему в армии", — сказал Стерненко.

Да, у нас много крутых и адекватных командиров. Те, которые являются образцом и настоящей элитой нашего войска. Но так же немало и некомпетентных и совершенно безразличных к жизни солдата чертей. Это не только об указанном подразделении. Таких историй много, и они встречаются регулярно. В качестве наказания такие командиры от высшего командования получают только повышение или остаются и далее в должностях. Недовольство Бутусова подхватило и Сеть. В комментариях под его постом пользователи совсем не подбирают слова.

Залужный не смолчал

Многие призывали на трагическую историю отреагировать даже главкома ВСУ Залужного. Валерий Федорович под постом Бутусова в Фейсбуке оставил комментарий.

Мы же надеемся, что эту историю не минуют, и в командовании обязательно разберутся с ситуацией. Если же история такая, как о ней рассказал журналист, то она точно должна быть расследована, а виновные – наказаны.

Залужный прокомментировал сообщение Залужного

Напомним, двух профессиональных операторов дронов 74-го разведывательного батальона якобы бросили на штурм с автоматами как пехоту, и они погибли в бою.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.