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На фронте пока не зафиксировали присутствие мобилизованных россиян – Гуменюк

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На фронте пока не зафиксировали присутствие мобилизованных россиян – Гуменюк

Фото: Associated Press

В рамках частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч российских резервистов.

Пока на фронте в Украине не зафиксировано присутствие мобилизованных мужчин из России. Объявленная мобилизация в РФ повлияет на ситуацию количественно, но не качественно.

Об этом в эфире национального телемарафона сказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Скорее всего, влияние будет чисто количественное, но не качественное. Это то самое "пушечное мясо", о котором столько уже сказано, поскольку эти люди не прошли соответствующее обучение", — отметила она.

Гуменюк также добавила, что на фронте пока не зафиксировали присутствие "максимально свеже мобилизованных".

Напомним, Шойгу заявил, что Россия намерена призвать 300 тысяч резервистов, которые, прежде всего, имеют боевой опыт.

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