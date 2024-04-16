На фронте появилось еще одно горячее направление, где россияне стирают все: где и какая там ситуация

Новопавловское направление является самым горячим отрезком фронта. Там враг постоянно производит штурмовые действия. Больше всего атакуют сейчас возле Красногоровки.

Об этом сообщил офицер "Легиона Свободы" Сергей Воронов в эфире телемарафона.

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"Традиционно это является самым горячим отрезком фронта. Враг постоянно атакует, проводя свои штурмовые действия. Традиционно так же самыми горячими становятся участки у Красногоровки, где враг уже не впервые пытается атаковать с юга. Так же в сторону Курахового, это полностью уничтоженная Георгиевка. южнее там на Победу, Новомихайловка, это тоже ключевые точки. Враг пытается их штурмовать такими волнообразными атаками", — рассказал он.

Горячее направление, по его информации, Первомайское и Невельское. Там очень тяжело. Противник стирает все.

"Тактика врага на всех отрезках фронта, на протяжении всей войны одинакова. Это стирание населенных пунктов, сел и городов украинских, вообще уравнение их с землей. У них здесь настоящая солянка (о войсках оккупантов на направлении — ред.). Начиная от остатков кадровой армии, это мотострелковые батальоны, есть так называемые "ДНРовские" подразделения. Заходили также танковые полки, бригады врага проводят свои ротации", — отметил российский добровелец.

Напомним, россияне заявили о продвижении в районе Временного Яра. В ISW оценили ситуацию.

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