На фронте появилось еще одно горячее направление, где россияне стирают все: где и какая там ситуация

Враг применяет волнообразные атаки.
Новопавловское направление является самым горячим отрезком фронта. Там враг постоянно производит штурмовые действия. Больше всего атакуют сейчас возле Красногоровки.
Об этом сообщил офицер "Легиона Свободы" Сергей Воронов в эфире телемарафона.
"Традиционно это является самым горячим отрезком фронта. Враг постоянно атакует, проводя свои штурмовые действия. Традиционно так же самыми горячими становятся участки у Красногоровки, где враг уже не впервые пытается атаковать с юга. Так же в сторону Курахового, это полностью уничтоженная Георгиевка. южнее там на Победу, Новомихайловка, это тоже ключевые точки. Враг пытается их штурмовать такими волнообразными атаками", — рассказал он.
Горячее направление, по его информации, Первомайское и Невельское. Там очень тяжело. Противник стирает все.
"Тактика врага на всех отрезках фронта, на протяжении всей войны одинакова. Это стирание населенных пунктов, сел и городов украинских, вообще уравнение их с землей. У них здесь настоящая солянка (о войсках оккупантов на направлении — ред.). Начиная от остатков кадровой армии, это мотострелковые батальоны, есть так называемые "ДНРовские" подразделения. Заходили также танковые полки, бригады врага проводят свои ротации", — отметил российский добровелец.
Напомним, россияне заявили о продвижении в районе Временного Яра. В ISW оценили ситуацию.
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