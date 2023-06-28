На фронте продолжаются тяжелые бои, россияне бьют ракетами по гражданскому объекту — сводкаГенштаба

Российская Федерация наносит удары по населенным пунктам Украины, производит обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам. В частности, накануне россияне ударили ракетами и Кременчуг и Краматорск. Армия РФ сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. Идут тяжелые бои. В течение суток произошло более 30 боевых столкновений.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Отмечается, что ночью против 28 июня российские оккупанты нанесли очередной удар иранскими ударными дронами типа "Shahed". Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки российские войска нанесли ракетный удар по территории страны. Враг использовал пять крылатых ракет воздушного базирования Х-22 и две зенитные управляемые ракеты из С-300. Кроме того, были нанесены 24 авиационных удара и совершены 42 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Ракеты Х-22 оккупанты направили по дачному кооперативу в Кременчугском районе Полтавской области и по Запорожью. Ракетами С-300 российские террористы поразили наполненное гражданскими людьми питание в центре города Краматорск и частный сектор населенного пункта Беленькое Донецкой области.

"В результате российской террористической атаки, к сожалению, есть погибшие дети и взрослые мирные люди, ранены более 50 гражданских людей, повреждены многоквартирные и десятки частных жилых домов. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой", — отмечают в строительстве. .

Ситуация на фронте

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности Заречье и Тимоновичи Черниговской области; Середина Буда, Порохонь, Фотовиж, Большая Писаревка Сумской области, а также Уды, Казачья Лопань и Красное Первое в Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийские и минометные обстрелы также подверглись более 20 населенным пунктам, в частности, Масютовка, Кисловка, Котляровка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам. Среди них Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Торское, Серебрянка и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг проводил наступательные действия в районе Орехово-Василовки, успеха не имел. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы более 15-ти населенных пунктов. Под огонь, в частности, попали Никифоровка, Васюковка, Раздолевка, Марково, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы районов более 20 населенных пунктов. Это, в частности, Керамик, Новокалиново, Авдеевка, Яснобродовка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в районах Марьинки и Победы успеха не имел. Нанес авиационные удары возле Марьинки и Красногоровки. В то же время совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. В частности, Марьинки, Ильинки и Победы Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении села Ровнополь. Нанес авиационные удары в районе Сторожевого Донецкой области. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов. Это, в частности, Екатериновка, Елизаветовка, Богоявленка, Благодатное, Угледар, Пречистовка и Золотая Нива в Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Враг нанес авиационные удары в районах Орехова и Новоданиловки Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 50 населенных пунктов. Под огонь попали, в частности Новодаровка, Ольговское, Полтавка, Малиновка, Волшебное, Малая Токмачка, Преображенка, Орехов и Павловка Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Золотая Балка, Дудчаны, Качкаровка, Веселое, Антоновка, Херсон, Белозерка, Днепровское, Кизомис Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В населенном пункте Горностаевка Херсонской области оккупанты забирают жилье у местных жителей, выехавших на подконтрольную территорию Украины или погибших в результате боевых действий. Украденное жилье маркируется табличками "собственность российской федерации".

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и шесть по зенитно-ракетным комплексам врага. Также нашими защитниками было уничтожено шесть разведывательных БПЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили один пункт управления, два зенитных ракетных комплекса "Бук" и четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.

Как сообщалось, руководитель Объединенного прессцентра сил обороны юга Наталья Гуменюк анонсировала результаты "Всех порадующих" Вооруженных сил на фронте. По ее словам, украинские защитники вкладываются в план контрнаступления. Хотя, отмечает она, определенные изменения в боевой работе произошли.

Читайте также: