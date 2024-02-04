На фронте произошло 59 боестолкновений, половина из них на Авдеевском направлении – Генштаб

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток, 4 февраля, на фронте произошло 59 боевых столкновений. Также враг нанес 32 авиационных удара и совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

В результате российских атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Россияне активно применяют авиацию и квадрокоптеры типа FPV, производят штурмовые действия при поддержке бронетехники.

Ситуация на отдельных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Малая Волчья, Устиновка, Ольховатка, Колодезно Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 35 населенных пунктов.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Синьковки, Петропавловки, Кучеровки, Ивановки, Кисловки, Котляровки, Крахмального и Песчаного Харьковской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15-ти населенных пунктов.

На Лиманском направлении отбиты 3 атаки у Тернов Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

Терны на карте / Фото: Deepstatemap

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15-ти населенных пунктов.

На Бахмутском направлении отбиты 3 атаки неподалеку от Богдановки и Клещиевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Богдановка, Клищиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

Украинские военные на одном из направлений / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Также читайте Штурмовики РФ вошли в Авдеевку и закрепились в застройке – журналист

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражена 21 атака в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Степное, Авдеевка и еще 10 атак возле Тоненького, Северного, Первомайского, Невельского Донецкой области. Там россияне при поддержке авиации пытались прорвать оборону наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты, при поддержке авиации, 5 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение.

Георгиевка и Новомихайловка на карте

Под артиллерийским и минометным огнем оказались Красногоровка, Курахово, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов.

Также читайте Зеленский посетил Роботино на Запорожье и наградил военных — видео

На Запорожском направлении отбиты 2 атаки к северу от Приютного и Роботиного Запорожской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись 30 населенных пунктов, в том числе Малая Токмачка, Роботино, Каменское Запорожской области.

Ситуация на левом берегу Херсона

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предприняты 2 безуспешные попытки штурма позиций украинских войск.

Под вражеским артиллерийским и минометным огнем находились Херсон и населенные пункты области – Токаревка, Дарьевка, Днепровское. Также противник совершил обстрелы из реактивных систем залпового огня районов населенных пунктов Тягинка, Ивановка, Крынки Херсонской области.

Ответные удары

В течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава противника.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский посетил горячий участок фронта и наградил боевых асов за успешную работу.

Читайте ведущие новости дня: