На фронте произошло 59 боестолкновений: Генштаб назвал самые горячие направления

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток, 21 января, на фронте произошло 59 боевых столкновений. Всего в сутки враг нанес 4 ракетных и 69 авиационных ударов, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

В результате российских атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на отдельных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Графское, Волчанск, Николаевка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 25 населенных пунктов.

На Купянском направлении отражены 7 атак у Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка, Табаевка, Песчаное Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15-ти населенных пунктов.

На Лиманском направлении отражены 4 атаки в районах Тернов, Ямполевки Донецкой области и еще 6 атак вблизи Белогоровки Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районе Серебрянского лесничества Луганской области и неподалеку от населенных пунктов Ямполевка, Григоровка Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

Украинский военный на одном из направлений / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

На Бахмутском направлении отражены 5 атак вблизи Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Миньковка, Богдановка, Часов Яр, Константиновка, Торецк, Нью-Йорк Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов.

На Авдеевском направлении отбиты 5 атак у Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 9 атак к югу от Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ласточкино, Авдеевка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где оккупанты 3 раза безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старомайорское, Ровнополь Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались Максимилиановка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались Богоявленка, Старомайорское, Зеленое Поле.

На Запорожском направлении отбиты 4 атаки западнее Вербового и Роботиного Запорожской области, где враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подвергся Херсон и районы населенных пунктов Берислав, Новотягинка Херсонской области.

Плацдарм на левом берегу Днепра

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Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций наших войск.

Ответные удары

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 3 артиллерийским средствам и 1 средству ПВО противника.

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