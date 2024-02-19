На фронте произошло 70 боестолкновений: где атакует РФ после захвата Авдеевки

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

За сутки на фронте произошло 70 боевых столкновений. Всего враг нанес 4 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 72 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 19 февраля.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа FPV, проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники.

Ситуация на отдельных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

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На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, проводит обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Россияне нанесли авиационные удары в районах Барановки Черниговской области и Бобиловки Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Купянском направлении враг предпринял 3 безуспешных попытки наступления в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Табаевка, Песчаное, Синьковка Харьковской области.

Синьковка, Табаевка и Песчаное на карте / Фото: Deepstatemap

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении отбиты 4 атаки у Тернов Донецкой области и Белогоровки Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

Терны и Белогоровка на карте / Фото: Deepstatemap

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области, Серебрянка, Терны, Торское, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении отражены 11 атак вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки, Андреевки Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Васюковка, Часов Яр, Ивановское, Клищиевка, Нью-Йорк Донецкой области.

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На Авдеевском направлении отражены 9 атак врага в районах Ласточкиного, Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Степное, Ласточкино, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области, где отразить 19 атак. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка.

На Новопавловском направлении враг 1 раз пытался проводить наступление в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов.

Старомайорское на карте / Фото: Deepstatemap

На Запорожском направлении отражены 10 атак противника в районе Малиновки и Роботиного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов.

Ситуация на левом берегу Днепра

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предпринято 5 попыток штурма позиций наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Херсон, Антоновка, Зеленовка, Крынки Херсонской области. Также противник совершил 9 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ответные удары

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, 1 пункту управления и 10 зенитно-ракетным средствам противника.

Также на восточном направлении подразделения Воздушных Сил ЗСУ уничтожили два самолета врага: истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 пункту управления, 4 складам боеприпасов и 5 артиллерийским средствам противника.

Напомним, что президент Владимир Зеленский приехал на передовую на Купянском направлении.

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