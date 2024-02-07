На фронте произошло 92 боя: где ВСУ отразили атаки и удерживают позиции

В частности, защитники отбили 21 вражескую атаку на Авдеевском направлении. Оккупанты дальше пытаются окружить Авдеевку.

На фронте в течение суток 6 февраля произошло 92 боевых столкновения. Украинские войска отразили российские атаки на Лиманском, Бахмутском, Шахтерском и Запорожском направлениях.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил 7 февраля.

Ситуация на фронте

Ситуация на Волынском и Полесском направлениях остается без существенных изменений.

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На Северском и Слобожанском направлениях российские войска сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски украинских войск на угрожающие направления, наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении ВСУ отразили 21 атаку оккупантов в районах Белогоровки Луганской области и Тернов, Григоровки Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские войска отразили 12 атак у населенных пунктов Богдановка и Клищиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков, которые в дальнейшем пытаются оцепить Авдеевку. Защитники стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Так, за прошедшие сутки ВСУ отбили 21 атаку в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще восемь атак вблизи Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские войска продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 20 атак.

На Шахтерском направлении ВСУ отбили атаку южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении защитники отбили четыре атаки в районе Роботиного и западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны удерживают позиции и отражают штурмы российских войск. Несмотря на значительные потери, оккупанты не оставляют попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки враг провел два безуспешных штурмовых действия.

В то же время, украинские войска своими активными действиями наносят противнику потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и по двум ЗРК захватчиков. Силами и средствами ПВО Украины уничтожена одна управляемая авиаракета Х-59.

Украинские подразделения ракетных войск нанесли удары по двум пунктам управления, двум районам сосредоточения личного состава, двум складам боеприпасов и трем артиллерийским средствам противника.

К слову, Силы обороны подняли флаг Украины в селе Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области.

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