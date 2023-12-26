На фронте произошло почти сто боевых столкновений: возведение Генштаба

ВСУ отразили ряд атак российской армии на нескольких направлениях и продолжают меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении. За прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений. Силы обороны покрыли огнем четыре района сосредоточения личного состава противника.

Детальнее о ситуации на фронте – в утренней сводке Генштаба ВСУ 26 декабря.

Всего враг нанес один ракетный и 42 авиационных удара, совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Авиационные удары получили: Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Диброва, Северск, Выемка, Спорное, Веселое, Новобахмутовка, Новомихайловка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались около 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронте

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отразили 6 атак врага возле населенного пункта Синьковка Харьковской области, где оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 29 атак врага в районе Серебрянского лесничества Луганской области и Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 4 атаки противника вблизи населенного пункта Богдановка Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 27 атак оккупантов восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 13 — недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 6 атак.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили 3 атаки российских войск в районе Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 7 атак противника возле Роботино и западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 12 безуспешных штурмовых действий, получил достойный отпор и отступил.

В то же время Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по четырем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два состава боеприпасов и три зенитно-ракетных комплекса врага.

Как сообщалось, Россия ударила по Украине дронами. С вечера 25 декабря до поздней ночи 26 декабря оккупационная армия атаковала 19 беспилотников Shahed. Силы ПВО уничтожили 13 дронов.

Читайте также: