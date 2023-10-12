На фронте произошло почти сто столкновений, ВСУ продолжают наступление – Генштаб

Вооруженные силы Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах. За прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений.

Российские оккупанты не перестают игнорировать международное гуманитарное право, обстреливают не только позиции украинских войск, но и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов, терроризируя мирных жителей.

Детальнее о ситуации на фронте – в утренней сводке Генштаба ВСУ 12 октября.

Кроме того, в результате ракетного удара российских террористических войск по гимназии в населенном пункте Никополь Днепропетровской области, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Также, в ночь на 12 октября, российская федерация нанесла очередной авиационный удар по Украине, применив БПЛА типа "Shahed-136/131". Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется. Всего враг нанес 2 ракетных и 72 авиационных удара, совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Авиационные удары получили: Синьковка, Петропавловка, Песчаное Харьковской области; Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Торское, Северск, Спорное, Васюковка, Миньковка, Кондратовка, Часов Яр, Ивановское, Ступочи, Клещиевка, Андреевка, Дилиевка, Керамик, Орловка, Ласточкино, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Константиновка Донецкой области; Никополь Днепропетровской области; Новорайск, Змиевка, Казацкое, Одрадокаменка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Ситуация на фронте

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отразили более 10 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

В Лиманском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление противника в районах Макеевки Луганской области и Торского и Серебрянского лесничества Донецкой области. Здесь наши защитники отразили более 15 атак врага.

На Бахмутском направлении украинские защитники отразили атаки противника в районе населенного пункта Андреевка Донецкой области. В то же время, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, имели успех в районах восточнее Клищиевки и восточнее Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении наши защитники мужественно держат оборону, отбили более 10 атак врага в районе Авдеевки и еще 10 атак восточнее Степного, юго-восточнее Северного и южнее Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили более 10 атак врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах южнее Золотой Нивы и юго-восточнее Угледара Донецкой области.

В Запорожском направлении наши защитники сдерживают врага в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы противника.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию в Мелитопольском направлении. Улучшили тактическое положение в районе западнее Роботиного Запорожской области. Наши воины наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 9 артиллерийских средств, боеприпасов и радиолокационную станцию противника.

Как сообщалось, в интервью France 2 Владимир Зеленский сделал заявление о контрнаступлении ВСУ. По его словам, наступательный темп украинских войск снизился, наши защитники двигаются не так быстро, "как бы нам хотелось или на как мы надеялись".

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