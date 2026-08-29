На фронте разгорелись бои: ВСУ отразили 175 атак, названы самые горячие направления

Война в Украине / © Getty Images

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С начала суток 29 августа на линии фронта произошло 175 боевых столкновений. Российские войска продолжали штурмовать позиции Сил обороны Украины, наибольшее количество вражеских атак украинские военные отразили на Константиновском и Покровском направлениях.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке по состоянию на 22:00 29 августа.

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Всего за сутки российская армия нанесла три ракетных удара, применив три ракеты, а также осуществила 47 авиационных ударов с использованием 195 управляемых авиабомб. Кроме того, противник задействовал для ударов 7182 дрона-камикадзе и осуществил 2305 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

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Наиболее интенсивные боевые действия продолжались на Константиновском направлении. Там Силы обороны Украины отразили 19 штурмов российских войск в районах Константиновки, Ильиновки, Новоселовки, Русиного Яра и в направлении Николайполя. Два боевых столкновения по состоянию на вечер ещё продолжались.

Еще 17 атак российские оккупанты совершили на Покровском направлении. Враг пытался продвинуться в направлении Белицкого, Шевченко, Новогришиного, Васильевки, Сергеевки, Новоподгородного, а также в районах Удачного и Новониколаевки. Два боевых столкновения продолжались.

По предварительным данным Генштаба, на Покровском направлении за сутки было уничтожено 50 российских оккупантов, ещё десять получили ранения.

Украинские военные также уничтожили семь единиц автомобильной техники, специальное средство, пункт управления БПЛА, склад боеприпасов и 25 укрытий личного состава противника. Кроме того, были уничтожены или выведены из строя 323 беспилотника различных типов.

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Бои продолжаются на нескольких участках фронта

На Южно-Слобожанском направлении российские войска пять раз атаковали украинские позиции в направлении Графского, Чугуновки, Хатнего и в районе Старицы. Две штурмовые операции противника на момент подготовки сводки еще продолжались.

На Купянском направлении оккупанты провели одну наступательную операцию в направлении Радьковки.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили пять атак противника в районе Новоселовки, а также недалеко от Лимана и Дибровы. Одно боевое столкновение продолжалось.

На Славянском направлении украинские военные отразили четыре попытки россиян продвинуться вперёд в районах Кривой Луки, Ризниковки и в направлении Орихуватки. Ещё одно боевое столкновение продолжалось.

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На Краматорском направлении российские войска не проводили штурмовых операций.

На Александровском направлении зафиксирована одна атака противника в направлении Березового.

На Гуляйпольском направлении украинские военные отразили шесть атак россиян в направлении Воздвижевки, Гуляйпольского, Чаривного и Новоселевки.

На Ореховском направлении Силы обороны пресекли две попытки противника продвинуться вперёд в районе Малой Токмачки.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях российские войска провели одну атаку, нанесли авиаудар и сбросили две авиабомбы. Также противник совершил 92 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов, два из которых — с применением реактивных систем залпового огня.

На Приднепровском направлении наступательных действий российских войск не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в оперативной обстановке не произошло.

По данным Генштаба, по состоянию на вечер 29 августа два боевых столкновения продолжались на Константиновском направлении, два — на Покровском, а также бои продолжались на отдельных других участках фронта.

Напомним, что военное руководство РФ получило задание до 31 декабря 2026 года выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

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