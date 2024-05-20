На фронте резко возросло количество боевых столкновений: Генштаб сообщил последние новости

За прошедшие сутки на фронте произошло 140 боевых столкновений. Захватчики 4056 раз обстреляли позиции наших войск и мирные населенные пункты из разных видов вооружения, из них 118 обстрелов произошло из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщил Генштаб.

На Харьковском направлении Силы обороны отражают атаку противника по направлению села Старица. Ситуация контролируется. Кроме того, наши подразделения приняли меры по усилению оборонных рубежей и позиций в определенных районах.

На Купянском направлении наши защитники успешно отразили атаку врага в направлении Синьковки.

На Северском направлении количество вражеских атак по сравнению с прошлыми сутками несколько снизилось. В настоящее время продолжаются два боевых столкновения. Захватчики пытаются вытеснить украинские подразделения в районе Раздолевки Донецкой области.

На Краматорском направлении сегодня уже отражены две попытки врага продвинуться в районах Ивановского и Андреевки. Продолжаются еще два боестолкновения недалеко от Клищиевки. Противник успеха не имеет. Ситуация контролируется.

На Покровском направлении ситуация напряженная. С начала суток враг 12 раз атаковал позиции наших войск.

На Кураховском направлении продолжаются три атаки противника у Красногоровки и Новомихайловки. Ситуация контролируется.

На Времивском направлении оккупант в течение этих суток уже предприняли две попытки продвинуться вперед возле Старомайорского. Одна – отражена, еще один бой продолжается. Потери позиций не допущены.

На Приднепровском направлении продолжается боестолкновение у Крынок. Еще одну атаку сегодня наши защитники уже отразили. Противник успеха не имел.

Ранее Генштаб сообщил, что общие боевые потери российских оккупантов на 20 мая составили 493 690 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 1400 захватчиков.

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