"На фронте совсем другая ситуация": боевая медик объяснила отношение бойцов к "перемирию"

Война в Украине / © ТСН.ua

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Военнослужащие ВСУ на линии фронта не воспринимают всерьез разговоры об объявленном Путиным «Пасхальном перемирии».

Об этом заявила боевая медикиня 3-го штурмового батальона 5-й штурмовой бригады Татьяна Лисицына в эфире телеканала «Еспресо».

«Для меня и всех, с кем я общаюсь здесь, все эти разговоры о перемирии смешны. Мы находимся между жизнью и смертью. Конечно, все хотят перемирия, но на фронте мы видим совсем другую ситуацию», — сказала она.

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Татьяна Лисицына добавила, что с россиянами невозможно вести справедливые переговоры, поскольку они выдвигают нереальные условия, в частности, об отказе от своих территорий и граждан.

«Условия должны быть только украинские, и диктовать их будем только мы. Никто из нас на те условия, которые предлагаются, не согласен. Будем и дальше уничтожать врага и будем стоять столько, сколько потребуется», — сказала она.

Напомним, во время объявленного президентом государства-агрессора Владимиром Путиным так называемого «Пасхального перемирия» укранские воины на Торецком направлении попали в российскую засаду.Есть погибшие.