На фронте трагически погиб известный украинский артист

Музыкант ушел из жизни во время выполнения боевого задания.
Известный украинский музыкант Юрий Мелофон трагически погиб на фронте.
Печальную новость сообщила бывшая певица Лавика, она же Любовь Юнак. Артисты хорошо дружили и вместе творили музыку. Хотя их музыкальное сотрудничество прекратилось, но они продолжали дружить. Любовь Юнак написала, что узнала ужасную новость. Юрий Мелофон 2 декабря трагически погиб на фронте во время выполнения боевого задания.
"Позавчера, 2 декабря, при выполнении боевой задачи погиб мой музыкальный друг Юра…Мы знакомы с 2012 года и совместно с ним делали ремиксы на музыкальные треки Лавики, которые покоряли и зажигали сердца. И вы их слышали и знаете, просто не знаете, что это он, потому что в клипах была я", — поделилась Любовь.
Артистка говорит, что с первых дней полномасштабной войны друг Юрий поддерживал ее. В частности, мужчина делал немало добрых дел, старался всегда помочь и не стоял в стороне. Музыкант не дал опустить Юнак руки, когда погиб ее брат.
"Юра так много делал добрых дел и, даже находясь на фронте, всегда писал первым, спрашивал, как состояние и как дела, а когда погиб мой брат – он агитировал весь свой батальон заходить в "Дию" и делать огласку на мою петицию, чтобы собрались голоса. Просил не сдаваться в этом деле, ведь "брат боролся, и ты борись", — вспомнила. артистка.
У Юрия Мелофона осталась семья и маленький сын. Любовь Юнак просит всех не оставаться в стороне и в такой трудный момент помочь семье музыканта.
Напомним, недавно стало известно, что на фронте погиб актер Петр Великий. У артиста осталась дочь.
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