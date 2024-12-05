На фронте трагически погиб известный украинский артист

Известный украинский музыкант Юрий Мелофон трагически погиб на фронте.

Печальную новость сообщила бывшая певица Лавика, она же Любовь Юнак. Артисты хорошо дружили и вместе творили музыку. Хотя их музыкальное сотрудничество прекратилось, но они продолжали дружить. Любовь Юнак написала, что узнала ужасную новость. Юрий Мелофон 2 декабря трагически погиб на фронте во время выполнения боевого задания.

"Позавчера, 2 декабря, при выполнении боевой задачи погиб мой музыкальный друг Юра…Мы знакомы с 2012 года и совместно с ним делали ремиксы на музыкальные треки Лавики, которые покоряли и зажигали сердца. И вы их слышали и знаете, просто не знаете, что это он, потому что в клипах была я", — поделилась Любовь.

Юрий Мелофон / Фото: instagram.com/lavika

Артистка говорит, что с первых дней полномасштабной войны друг Юрий поддерживал ее. В частности, мужчина делал немало добрых дел, старался всегда помочь и не стоял в стороне. Музыкант не дал опустить Юнак руки, когда погиб ее брат.

"Юра так много делал добрых дел и, даже находясь на фронте, всегда писал первым, спрашивал, как состояние и как дела, а когда погиб мой брат – он агитировал весь свой батальон заходить в "Дию" и делать огласку на мою петицию, чтобы собрались голоса. Просил не сдаваться в этом деле, ведь "брат боролся, и ты борись", — вспомнила. артистка.

У Юрия Мелофона осталась семья и маленький сын. Любовь Юнак просит всех не оставаться в стороне и в такой трудный момент помочь семье музыканта.

Юрий Мелофон с сыном / Фото: instagram.com/lavika

Напомним, недавно стало известно, что на фронте погиб актер Петр Великий. У артиста осталась дочь.

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