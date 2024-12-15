На фронте установлен антирекорд по количеству боестолкновений: какой день был самым трудным

За сутки, 14 декабря, на фронте был зафиксирован антирекорд по количеству боевых столкновений.

Вчерашние сутки, 14 декабря, стали рекордными по количеству боевых столкновений. Вчера на фронте их зафиксировали аж 292.

Об этом пишет мониторинговый канал Deep State.

"Вчерашний день побил рекорды за последнее время – 292 боевых столкновения в сутки. Самой горячей стала Курщина – 57 столкновений", – говорится в сообщении.

На Северском направлении за вчера произошло 55 боевых столкновений. Это в 11 раз больше, чем за период с 20.11 по 13.12.

"Дальше идут Покровский и Кураховский, где было 52 и 50 столкновений соответственно. Такие цифры привычны здесь, поэтому интенсивность на этих тяжелых участках является постоянной", – отмечает Deep State.

Также аналитики отмечают, что на Времовском отрезке сохраняется тенденция к увеличению боевых столкновений.

В то время как на Ореховском отрезке, где эксперты рассказывают, что враг наступает на Запорожье, произошло лишь 16 боевых столкновений за весь декабрь.

В разрезе отрезков за 14 дней количество боестолкновений таково (данные за ноябрь в скобках):

Покровский — 639 (1160);

Кураховский — 629 (1366);

Времевский — 380 (425);

Курщина — 284 (248);

Лиманский — 253 (383);

Купянский — 128 (368);

Торецкий — 96 (206);

Харьковский — 73 (190);

Приднепровский — 63 (128);

Северский — 58 (30).

Краматорский — 51 (93);

Ореховский — 16 (33);

В среднем за ноябрь — 173.5 боеприкосновений в сутки, а за декабрь — 196.9.

Фото: Deepstatemap

Ранее Генштаб сообщил, что в Курахово оккупанты пошли на штурм и привлекают ДРГ под видом гражданских.

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