На фронте увеличилось количество боевых столкновений: детали от Генштаба

За прошедшие сутки на фронте произошло 115 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, осуществляет диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направление враг при поддержке авиации два раза атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении противник 10 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенного пункта Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 28 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Клещиевка, Ивановское, Новый Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 32 атаки в районах населенных пунктов Семеновка, Новокалиново, Очеретино, Бердичи, Уманское, Яснобродовка, Невельское и Александрополь Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 4 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки оккупанты совершили три безуспешные атаки позиций наших войск.

Потери врага

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 2 районам сосредоточения личного состава, 1 составу боеприпасов, 1 средству противовоздушной обороны, 1 району сосредоточения вооружения и военной техники противника.

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