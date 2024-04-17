На фронте возможен тупик – Путин ждет избрания Трампа: экс-советник президента США по нацбезопасности

Бывший советник президента США (Дональда Трампа – ред.) по национальной безопасности Джон Болтон, прокомментировал материал Bloomberg о том, что "Киев сейчас находится в наиболее уязвимой позиции за все два года великой войны", он сказал, что хоть сейчас Украина и находится в уязвимом положении, но ситуация не такая, как в начале вторжения России.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Настоящее время" (проект "Радио Свобода" и "Голосу Америки").

По мнению Болтона, есть вероятность того, что США не примут новый пакет помощи Украине.

"Сейчас существует опасность, что Соединенные Штаты не примут закон о необходимой помощи. У США есть основания полагать, что Россия производит в 5-6 раз больше артиллерийских выстрелов, чем Украина. Пять-шесть снарядов на каждый выпущенный Украиной в ответ – длительное время Украина так не продержится. Украина явно экономит боеприпасы. Я думаю, что лучшее, на что мы можем надеяться до американских выборов, – это определенный тупик на поле боя. Я думаю, Путин ждет избрания Трампа. Если его выберут, то я очень переживаю за будущее Украины", – говорит Болтон.

Джон Болтон, в частности, очень обеспокоен возможным переизбранием Дональда Трампа, особенно из-за его позиций в отношении НАТО и, в частности, российского вторжения в Украину.

"Я действительно думаю, что если он сможет сосредоточить свое внимание достаточно долго – что для Трампа нелегко, – то он попытается выйти из НАТО. Президенты могут выходить из любых договоров, из которых хотят, и он мог бы это сделать. И это было бы катастрофической ошибкой для Соединенных Штатов и для всего мира, если бы он это сделал, но это возможно. Я думаю, что Путин частично ожидает, сделает ли это Трамп, потому что выход США из НАТО сделает НАТО фактически неэффективным – не только для Украины, но и всего Альянса", — подчеркнул Болтон.

Он также считает, что Путин очень внимательно слушал заявления Трампа о войне, в частности, о его плане "остановить войну за 24 часа". Впрочем, сам Болтон в сценарии, описанные Трампом, не верит.

"Как он посадит Путина и Зеленского в одну комнату, и как он бы решил это таким образом? Этого тоже не произойдет. Но когда попытка получить быстрое решение обернется неудачей, в сознании Трампа это будет означать, что в этом виноват кто-то другой... И я очень волнуюсь, что здесь сыграет роль его увлечения Путиным. И почти неизбежный результат в том, что он обвинит в неудаче Зеленского, что, очевидно, будет плохой новостью для Украины", - резюмировал экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Напомним, Трамп заявил, что Иран не напал бы на Израиль, будь он президентом США.

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