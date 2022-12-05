На фронте враг применил ударную авиацию и потерял два пункта управления – Генштаб ВСУ

За сутки 5 декабря украинская авиация нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны в сутки поразили 2 пункта управления, 8 районов сосредоточения личного состава и еще один важный объект противника.

О ситуации на фронте говорится в вечерней постройке Генштаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. В целях поддержания войск в готовности к применению до 12 декабря продлен срок проверки боевой готовности вооруженных сил Республики Беларусь.

На Сиверском направлении враг совершил обстрелы из минометов и ствольной артиллерии по населенным пунктам Бунякино, Александровка, Локня и Юнаковка Сумской области.

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На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Вражеским обстрелам из минометов и ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Стрелка, Красное, Мороховец, Бугроватка, Гатище, Бочково, Малая Волчья, Чугуновка, Бологовка и Двуречная Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Совершил обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии по районам населенных пунктов Вишневое, Лиман Первый, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской и Площанка, Краснопоповка, Терны, Макеевка и Медвежье в Донецкой области. Задействовал оперативно-тактическую и армейскую авиацию для ударов неподалеку от Кисловки, Новоселовского и Стельмаховки.

На Бахмутском и Авдиевском направлениях противник пытается улучшить тактическое положение, ведя наступательные действия. Обстрелам со всего спектра артиллерии подверглись 26 районов населенных пунктов. Среди них – Андреевка, Верхнекаменское, Берестово, Белогоровка, Бахмутское, Бахмут, Клещиивка, Константиновка, Белая Гора, Дружба, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Оккупанты нанесли авиаудары по районам населенных пунктов Спирное, Верхнекаменное, Опросное, Водяное, Первомайское и Невельское.

На Новопавловском направлении враг ведет оборону. Совершил обстрелы по районам Богоявленки, Угледара и Золотой Нивы Донецкой области. Нанес авиаудар неподалеку от города Угледар.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется. Зафиксированы артиллерийские обстрелы районов более тридцати населенных пунктов рядом с линией столкновения. В частности, городов Времивка и Новополь Донецкой области, Гуляйпольское, Белогорье, Малые Щербаки, Качкаровка, Милово, Тягинка, Токаровка Херсонской области и города Херсон.

Напомним, за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Площанка и Белогоровка на Луганщине и Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клещиивка, Андреевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

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