На фронте за сутки произошла сотня боев: в Генштабе рассказали, где враг сконцентрировался

На фронте за прошедшие сутки, 11 сентября, зафиксировано 105 боевых столкновений между ВСУ и оккупационной армией, больше всего — на Покровском направлении.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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"По уточненной информации, за вчерашний день противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам семь ракетных ударов, применив 16 ракет, 70 авиационных ударов (задействовал, в частности, 84 КАБ), совершил 5028 обстрелов, 145 из них — из реактивных систем залпового ", – говорится в сообщении.

Оккупационная армия обстреляла ряд населенных пунктов

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Иващенково, Владимировка, Белая Береза, Свободная Слобода, Кондратовка, Яструбино, Смолино Сумской области; Семеновка, Николаевка Черниговской области; Купянск Харьковской области; Щербиновка, Александрополь, Озаряновка, Дружба, Часов Яр, Николаевка, Щурово, Константиновка, Угледар, Урожайное, Розовка, Большая Новоселка, Благодатное Донецкой области; Белогорье Запорожской области.

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 32 удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ, поразили шесть средств ПВО, три орудия на огневых позициях, одну станцию радиоэлектронной борьбы, два средства дистанционного минирования и два других важных объекта русских захватчиков.

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Ситуация на фронте

В Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло три боевых столкновения в районах Гатища, Липцев и Тихого.

На Купянском направлении зафиксировано 16 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Лозовой, Синьковки, Глушковки, Стельмаховки и Андреевки.

На Лиманском направлении наши войска отражали 11 штурмовых действий оккупантов в районах Макеевки, Невского, Тернов, Грековки, Дружелюбовки и Тевердохлебового и Дибровы.

На Северском направлении Силами обороны отражена одна атака вблизи Выимки.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил шесть атак. Усилия сосредотачивались в районах населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Дачное.

На Покровском направлении наши защитники отражали 30 атак. Основные усилия враг сосредоточил в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоалександровки, Гродовки, Новотроицкого, Новогродовки, Селидового и Михайловки.

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На Кураховском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Константиновки, Украинской и Георгиевки. В общем, враг 23 раза пытался прорвать оборону наших войск в этом направлении.

На Времивском направлении оккупанты совершили четыре атаки наших позиций в направлении Угледара. Противник успеха не имел.

На Ореховском направлении произошло два, безуспешных для врага боестолкновения неподалеку от Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении потери позиций и территорий не допущены. Украинские воины успешно отразили семь атак российских захватчиков.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Оперативная обстановка без значительных конфигураций.

На границе с Черниговской и Сумской областями враг сохраняет военное присутствие. С территории России активно применял авиацию, совершал обстрелы приграничных населенных пунктов.

Потери РФ в войне

Наши воины продолжают активные действия наносить оккупационным войскам значительные потери в технике и живой силе, истощают наступательный потенциал врага вдоль всей линии фронта и в тылу.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1270 человек. Также украинские воины обезвредили 11 танков, 17 боевых бронированных машин, 73 артиллерийские системы, две РСЗО, два средства ПВО, один самолет, 43 БпЛА оперативно-тактического уровня, 93 автомобиля и две единицы спецтехники.

Напомним, по информации ISW, россияне перешли в контратаки в Курской области, ВСУ теряют позиции.

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