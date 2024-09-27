На фронте зафиксировано 187 боев: Генштаб назвал "самые горячие" направления

В частности, на Покровском направлении украинские войска отражали 42 вражеских штурмовых действия.

На фронте в Украине за прошедшие сутки зафиксировано 187 боевых столкновений. "Самая горячая" ситуация была на Покровском направлении, враг также был активным на Кураховском направлении.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил 27 сентября.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении за сутки были зафиксированы три боестолкновения вблизи Старицы, Тихого и Волчанска.

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На Купянском направлении произошло 20 боев. Украинские войска отражали штурмовые действия российских оккупантов неподалеку от Синьковки, Глушковки, Лозовой, Стельмаховки и Колесниковки.

На Лиманском направлении шли 15 боев. Российская армия атаковала у Грековки, Невского, Новосадово и Торского.

На Северском направлении произошло четыре боя. Украинские защитники пресекли все вражеские попытки прорвать оборону в районах Белогоровки, Верхнекаменного и Спорного.

На Краматорском направлении зафиксировано 10 боестолкновений. Силы обороны Украины отражали штурмовые действия россиян недалеко от Миньковки, Григорьевки и Белой Горы.

На Торецком направлении велось 18 боев, в частности, возле Торецка, Щербиновки и Леонидовки.

На Покровском направлении украинские войска отражали 42 вражеских штурмовых действия в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Николаевка, Лисовка, Крутой Яр, Новогродовка, Селидово, Мариновка и Красный Яр. Самая большая концентрация атак была у Селидово и Мариновки.

На Кураховском направлении украинские бойцы остановили 36 вражеских атак вблизи Цукуриного, Желанного Второго, Георгиевки, Николаевки, Парасковеевки, Константиновки и Екатериновки.

На Времивском направлении российская армия совершила пять наступательных действий возле Водяного, Екатериновки и Богоявленки.

На Ореховском направлении произошло три боя. Украинские защитники отразили штурмы врага неподалеку от Роботино.

На Приднепровском направлении оккупанты потерпели поражение, дважды атакуя оборонные рубежи украинских подразделений.

На Гуляйпольском направлении ситуация без особых изменений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования российских наступательных группировок нет.

На границе с Черниговской и Сумской областями армия РФ активно применяет КАБы и ударные БпЛА, осуществляет минометные и артобстрелы украинских населенных пунктов. Также российские КАБы взрываются и на территории Курской области, где идет операция украинских войск. Так, за сутки враг нанес 16 авиаударов, использовав 19 КАБов.

В то же время Силы обороны Украины продолжают наносить оккупантам ощутимые потери в живой силе и технике. Авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли четыре удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника.

Напомним, по сообщению Института изучения войны, в течение 26 сентября ВСУ продолжили штурмовые действия в Глушковском районе Курской области.

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