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На фронте вспыхнул пожар в лагере российских "мобиков" (видео)

На фронте вспыхнул пожар в лагере российских "мобиков" (видео)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
1314
Время на прочтение
1 мин
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На фронте вспыхнул пожар в лагере российских "мобиков" (видео)

Скриншот с видео

Сгорели палатки оккупантов и личные вещи.

На фронте в Украине загорелся лагерь мобилизованных россиян из Томской области, пострадавших якобы нет.

Об этом сообщает российский паблик "Мобилизация| Новости| Что делать?"

"Пожар в лагере мобилизованных. В палаточном лагере на фронте, где располагаются томские мобилизованные, произошло небольшое ЧП. Сгорели три палатки и личные вещи", – говорится в опубликованной информации.

Согласно сообщению, во время пожара никто не пострадал. О причинах возгорания пока ничего не известно.

Напомним, в оккупированной Высильевке 4 декабря произошел "прилет" по зданию так называемой "военной комендатуры" российских оккупантов.

А в ночь на 3 декабря в оккупированном Токмаке произошел "хлопок" на базе российских захватчиков, в результате которого враг понес потери. Тела оккупантов вывозили из города КамАЗами.

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Дата публикации
Просмотры
1314
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