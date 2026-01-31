На фронте заметили "ходячих мертвецов": в ВСУ рассказали, к какой тактике прибег враг

ВСУ на фронте / © Associated Press

Реклама

На Добропольском направлении россияне потеряли инициативу и не имеют значительных успехов в продвижении. Силам обороны Украины удалось ликвидировать опасное выступление врага, угрожавшего тылам и путям снабжения.

Об этом в эфире «Эспрессо» рассказал пресс-офицер 33-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Войтенков.

По словам военного, подразделения 33-й ОМБр держат оборону в районе населенного пункта Шахово. Оккупанты пытались совершить глубокий прорыв в тыл украинских войск, создав так называемое выступление. Однако благодаря скоординированным действиям Сил обороны эта угроза была нейтрализована.

Реклама

«Такое произошло примерно в районе тоже Доброполье на так называемом выступлении, которое успешно смогли зачистить Силы обороны, смежные подразделения, с которыми мы работаем в кооперации», — отметил Войтенков.

Он подчеркнул, что ликвидация этого выступления позволила вернуть Вооруженным силам Украины контроль над важной логистикой.

«Ходячие палатки» и имитация смерти

Характерной чертой боев в этом направлении стало изменение тактики врага. Массированные бронированные штурмы с привлечением танков и БМП, которые фиксировались еще в прошлом году, прекратились. Россияне перешли к действиям малыми пехотными группами по 1–3 человека, пытаясь максимально замаскироваться.

Пресофицер рассказал о курьезных, но опасных методах маскировки окупантов, которые он назвал «колхозом армии России».

Реклама

оккупанты используют самодельные конструкции для скрытого передвижения. Также активно применяют белый камуфляж в темное время суток.

А также россияне активно используют попытки имитировать смерть при приближении украинских дронов.

«Мы видим эту их неудачную актерскую игру и собственно их уничтожаем», — прокомментировал защитник.

Для уничтожения живой силы противника украинские бойцы активно используют тяжелые бомберы и FPV-дроны. В то же время, беспилотные технологии играют ключевую роль и в обеспечении передовых позиций.

Реклама

Военные используют наземные роботизированные платформы для логистики, чтобы не рисковать жизнью личного состава.

«Дроном „Термит“ перевозим буквально тонны разного полезного груза, включая провизию и боевой комплект», — подытожил Назар Войтенков.

Напомним, город Часов Яр на Донетчине уже второй год находится в зоне активных боевых действий и получил тотальные разрушения в результате непрерывных атак российской армии. По словам главы городской военной администрации Сергея Чауса, инфраструктура населенного пункта фактически уничтожена, от города осталась только «точка на карте».

Связи с Временным Яром длительное время нет, поэтому актуальная информация о гражданских жителях отсутствует, а доступ для волонтеров и эвакуационных групп остается невозможным из-за интенсивных обстрелов.