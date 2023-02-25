На фронте заметили иеромонаха РПЦ, ранее осужденного за развращение 53 детей

На фронте заметили российского иеромонаха РПЦ, ранее судимого за развращение десятков детей.

Среди российских окупантов есть немало заключенных или осужденных. В частности, на фронте заметили иеромонаха РПЦ, ранее развращавшего детей.

Об этом пишет Риа-Мелитополь.

Так, журналисты зафиксировали на фронте Юрия Абрамова, который в кругах Русской православной церкви известен как Спиридон. В 2021 году суд России приговорил его к 18 годам колонии по делу о развращении 53 детей. Однако в 2023 году насильника заметили на видео с украинского фронта.

В сети пишут, что так выглядит социальный лифт России. Вероятно, иеромонаха завербовали в ЧВК "Вагнера".

"Социальный лифт россии в действии: учитель-иеромонах-педофил-заключенный-военный преступник-убийца-герой расеи. Всего лишь нужно нарушить все заповеди", — пишет издание.

Напомним, российское Минобороны теперь напрямую вербует заключенных на войну в Украине. Ранее этим занимался главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.

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