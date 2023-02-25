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На фронте заметили иеромонаха РПЦ, ранее осужденного за развращение 53 детей

На фронте заметили иеромонаха РПЦ, ранее осужденного за развращение 53 детей

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
1391
Время на прочтение
1 мин
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На фронте заметили иеромонаха РПЦ, ранее осужденного за развращение 53 детей

Фото: РИА Мелитополь

На фронте заметили российского иеромонаха РПЦ, ранее судимого за развращение десятков детей.

Среди российских окупантов есть немало заключенных или осужденных. В частности, на фронте заметили иеромонаха РПЦ, ранее развращавшего детей.

Об этом пишет Риа-Мелитополь.

Так, журналисты зафиксировали на фронте Юрия Абрамова, который в кругах Русской православной церкви известен как Спиридон. В 2021 году суд России приговорил его к 18 годам колонии по делу о развращении 53 детей. Однако в 2023 году насильника заметили на видео с украинского фронта.

В сети пишут, что так выглядит социальный лифт России. Вероятно, иеромонаха завербовали в ЧВК "Вагнера".

"Социальный лифт россии в действии: учитель-иеромонах-педофил-заключенный-военный преступник-убийца-герой расеи. Всего лишь нужно нарушить все заповеди", — пишет издание.

Напомним, российское Минобороны теперь напрямую вербует заключенных на войну в Украине. Ранее этим занимался главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.

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Дата публикации
Просмотры
1391
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