На фронте заметили редкую технику россиян: "В РФ их всего несколько штук"

Россия не справляется с потерями собственного оборонно-промышленного комплекса, поэтому бросает на фронт всю имеющуюся технику.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что на фронте был зафиксирован российский "редкий зверь" — БТР-90.

Об этом он рассказал в своем Telegram.

"Почему редкий? Да потому, что в свое время именно им должны были заменить БТР-80, но, несмотря на ряд весьма интересных и дельных решений, дорогой проект был заблокирован. В наличии в России всего несколько таких БТР находилось на хранении. Повторюсь, не несколько десятков, а несколько штук", – рассказал эксперт.

Теперь "уникальный" БТР-90 оказался в эпицентре событий в Украине.

"Причина действительно весьма прозаическая — российский ВПК не справляется с компенсацией потерь ББМ (боевых бронированных машин — ред.), и на фронт отправляется все. Абсолютно все. Даже такие единороги", — говорит Коваленко.

Сколько россияне еще могут вести войну

По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, Россия может вести войну против Украины максимум до 2026 года, потому что с экономикой и техникой у них возникнут проблемы.

"По оценке экономики, без особых проблем Россия может ее (войну — ред.) себе позволить до 2025 года. По количеству техники — до 2026 года максимум. Возможно, несколько быстрее, потому что происходящие сейчас у них темпы восстановления техники не такие высокие. То есть мы выходим с вами где-то на 2025 год. По человеческому ресурсу, очевидно, что им хватит надолго. Но кто бы там ни говорил, если оценивать совокупно наш человеческий ресурс, то там тоже надолго. У нас страна не такая маленькая", – сказал Буданов.

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