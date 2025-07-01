На фронте заметили вражеские дроны с солнечными панелями: чем они опасны

FPV-дрон противника с солнечной панелью

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На фронте появились вражеские FPV-дроны противника с солнечной панелью.

Об этом сообщил специалист по системам РЭБ и связи Сергей «Флеш» Бескрестнов в Telegram.

По его данным, на фото уже не первый FPV дрон противника, который замечен с солнечной панелью. «Флэш» объяснил, что такая панель не сможет обеспечить питание дрона в полете, но FPV-ждун с такой панелью просидит в ожидании своего времени очень долго.

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Это означает, что солнечная панель позволяет дрону работать в режиме ожидания — то есть долго находиться в ожидании позиции, питая камеру и систему связи. Таким образом, дрон можно запустить в любой момент появления цели, без необходимости постоянно заряжать или менять аккумуляторы.

«Прошу всех учесть информацию для возможного повторения и разработки контрмер», — написал эксперт.

Ранее сообщалось, что «Шахеды» стали еще опаснее. Россияне начали использовать дроны-камикадзе типа Shahed-136 с новыми, усиленными боевыми частями.