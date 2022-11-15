На G20 подготовили общий проект по осуждению войны РФ против Украины: СМИ узнали детали

В документе указано, что у некоторых стран "другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций".

Согласно совместному заявлению, подготовленному к саммиту G20, стартовавшему 15 ноября на индонезийском острове Бали, большинство стран "Большой двадцатки" намерены осудить войну России в Украине, начатую Россией во главе с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Об этом говорится в проекте совместного заявления лидеров G20 по итогам встречи, с которой ознакомились издания Financial Times и Bloomberg.

В документе отмечается, что война, развязанная Россией, "наносит огромные человеческие страдания" и "усугубляет существующие проблемы в мировой экономике". В итоговом заявлении также указывается недопустимость применения или угроза применения ядерного оружия.

"Мирное разрешение конфликтов, усилия по урегулированию кризисов, а также дипломатия и диалог имеют жизненно важное значение. Нынешняя эпоха не должна быть эпохой войны", — говорится в тесте документа.

Financial Times отмечает, что документ еще не подписали лидеры G20. Его только согласовали делегаты вечером 14 ноября.

В свою очередь Bloomberg добавляет, что в проекте приводятся компромиссные формулировки, чтобы заявление подписали больше участников, а саммит не стал первым в истории коммюнике, который завершился без общего. В документе объясняется, что у некоторых стран "другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций".

"Большинство членов резко осудили войну в Украине и подчеркнули, что она причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующие проблемы в мировой экономике, ограничивая рост, увеличивая инфляцию, нарушая цепочки поставок, усиливая энергетическую и продовольственную нестабильность и повышая риски для финансовой стабильности Bloomberg.

Саммит G20

Одна из важнейших встреч в рамках G20 состоялась еще вчера – президент США Джо Байден встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. Байден и Си говорили об отношениях между странами и о важности их роли в решении глобальных проблем.

Тема войны в Украине остается одной из ключевых на встрече. Президент Украины Владимир Зеленский уже обратился к участникам саммита G20 и заявил, что сейчас пришло время, когда можно закончить разрушительную войну.

Также Зеленский в своей речи подчеркнул, что сейчас важно не дать России переждать и нарастить силы, а затем начать новую серию террора и глобальную дестабилизацию.

Кроме того, украинский лидер перечислил условия мира с агрессором Россией. В частности, РФ должна вывести свои войска с украинской территории и заплатить за причиненный ущерб.

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