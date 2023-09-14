На "глаза" фронта: срочный сбор для аэроразведчиков из Очакова

На сегодня удалось собрать 49 тысяч гривен, цель — 98 тысяч гривен.
Открыли срочный сбор на дрон "Мавик" для аэроразведчиков, которые находятся под Очаковым.
Из-за большой интенсивности боевых действий и артиллерийских обстрелов выросли потери дронов. Ребята вынуждены покупать их за свой счет, ведь от этого зависит не только успех на фронте, но и жизнь и здоровье мирных жителей.
На сегодня удалось собрать 49 тысяч гривен. Осталось еще немного, но каждая секунда на фронте – бесценна. Так что давайте поможем закрыть сбор!
Цель: 98 000 гривен
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Клабан Александр