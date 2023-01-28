На "глаза" на фронт: военному ВСУ необходима срочная помощь на Бахмут

Объявляем сбор на два дрона на Бахмутское направление. Цель: 200 000 грн.
Месяц назад невероятное количество людей отозвалось на сбор на автомобиль для Виталия – брата и мужа работницы нашей команды. Теперь защитнику необходимы "глаза", чтобы видеть врага.
На фронте это нужно каждую минуту. И, к сожалению, техника теряется. Вы уже доказали, что вместе мы можем сделать доброе дело! Давайте поможем еще раз нашим казакам и подарим им два быстрых и надежных дрона.
Любой вклад очень ценен!
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Номер карты банки: 5375411203338053