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На "глаза" на фронт: военному ВСУ необходима срочная помощь на Бахмут

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4590
Время на прочтение
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На "глаза" на фронт: военному ВСУ необходима срочная помощь на Бахмут

Фото: ТСН.ua

Объявляем сбор на два дрона на Бахмутское направление. Цель: 200 000 грн.

Месяц назад невероятное количество людей отозвалось на сбор на автомобиль для Виталия – брата и мужа работницы нашей команды. Теперь защитнику необходимы "глаза", чтобы видеть врага.

На фронте это нужно каждую минуту. И, к сожалению, техника теряется. Вы уже доказали, что вместе мы можем сделать доброе дело! Давайте поможем еще раз нашим казакам и подарим им два быстрых и надежных дрона.

Любой вклад очень ценен!

Ссылка на банку: https://send.monobank.ua/jar/7Fmtk2rEe

Номер карты банки: 5375411203338053

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Дата публикации
Просмотры
4590
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