На глазах 10-летнего мальчика оккупанты убили его родителей и дядю, но сейчас он не позволяет себе даже плакать

10 с половиной тысяч военных преступлений совершили российские военные на территории Украины с начала полномасштабной войны, такое количество дел задокументировала генпрокуратура.

На Черниговщине россияне бронетранспортером раздавили легковушку, в которой была семья и 10-летний мальчик, из изуродованной машины оккупанты достали ребенка и на глазах Андрея Близнюка добили его маму, папу и дядю, говорится в ТСН.

10-летний Андрей вместе с родителями и дядей 1 марта бежали из села Софиевка на Черниговщине. Они только выехали и натолкнулись на колонну российской военной техники, их машина никому не мешала, однако один из бронетранспортеров намеренно выехал из колонны и начал давить легковушку. Железные гусеницы прошли по правой стороне машины. «Папа самый первый погиб. Мама целая была, не повреждена», — говорит мальчик.

Андрею сиденьем зажало ноги, из раздавленной машины он вытянул руку. Российские солдаты ребенка достали через крышу, бросили на обочину и на его глазах добили родителей. Целили прицельно в бензобак, после чего авто загорелось.

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С травмированной ногой Андрей лежал на обочине и считал количество российской техники. «Насчитал где-то 120, сначала танки, БТР, «Градов» много», – рассказывает мальчик.

Все это время машина пылала на глазах у ребенка. Андрей знал, что мама еще была жива. Под обломками автомобильных деталей до сих пор можно увидеть фрагменты человеческих костей. Мальчик позже увидели люди из села и позвонили его бабушке и дедушке. «Саша его на руках вынес, а он «баба не плачь» и сам не плакал», – говорят родные.

Андрей до сих пор почти не плачет, говорит бабушка, даже на кладбище у него нет слез.

Оксане Близнюк было 46, ее мужу Михаилу – 52, а двоюродному брату Сергею, сидевшему за рулем – 33. Его мама не может собратся уже второй месяц. Сергей был в терробороне, за несколько часов до своей смерти из села он вывез маму, бабушку и дедушку Андрея. Сразу вернулся в деревню за Андреем и его семьей, но проскочить они уже не успели.

У Андрея есть старшая сестра, Татьяне – 26, и теперь она его опекун и должна обеспечить ему детство. Андрею – 10 лет. Он любит гонять на велосипеде, но сильно не получается – велосипед старенький. Он умеет чинить цепочку, которая часто спадает и не рассчитывает на новую, потому что ее обещал купить папа.

У его сестри теперь две цели — вырастить брата и дождаться, чтобы за это военное преступление ответили россияне.

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