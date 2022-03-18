На глазах у своих детей: в Риме украинка потеряла сознание на выходе из эвакуационного автобуса и скончалась

На глазах у своих детей: в Риме украинка потеряла сознание на выходе из эвакуационного автобуса и скончалась

45-летняя женщина оставила своего мужа в Черкассах и уехала в Италию.

Трагический финал постиг украинку Наталью Кретову, которая пыталась сбежать от войны с российскими оккупантами в Италию. Она умерла сразу после прибытия эвакуационного автобуса в Рим.

Об этом пишет издание La Repubblica.

45-летняя женщина из Черкасс с двумя детьми 12 и 10 лет добралась до польской границы, а там они сели в автобус в Италию. Пробыв в пути 30 часов, женщина вышла в Риме из автобуса и потеряла сознание на глазах у собственных детей.

Правоохранители пытались оказать пострадавшей медицинскую помощь. Некоторое время она была в сознании, но спасти ее не удалось. Украинец из Тернополя Александр рассказал, что скорая помощь приехала через 20 минут, однако сердце Натальи перестало биться.

По неподтвержденным данным, причина смерти - сердечный приступ. Отмечается, что муж умершей женщины остался в Черкассах.

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